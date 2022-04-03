Зеленський розповів, що кожен із нас має зробити задля перемоги

Мир нам ніхто не подарує, можемо тільки вибороти його – президент

Президент України Володимир Зеленський уночі 2 квітня виступив із традиційним зверненням до нації. Він розповів про результати 38 доби повномасштабного вторгнення РФ на нашу землю

«Глобальна архітектура безпеки виявилась неспроможною. Мир для нас не буде і наслідком якихось рішень ворога десь у Москві. Не треба плекати порожніх надій, що вони просто підуть із нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир. Можемо здобути його в тяжких боях і паралельно – на перемовинах, і паралельно – у щоденній енергійній праці. Тому кожен і кожна з нас мають продовжувати робити все, що можуть. На всіх напрямках. Для підтримки наших Збройних Сил. Для збереження й розвитку економічної активності в Україні – настільки, наскільки це зараз можливо», – наголосив глава держави.

Також Зеленський підкреслив важливість взаємної допомоги і підтримки українців у складний час війни.

«І в мирний час так було, що тепле слово підтримує життєві сили. А у воєнний час це ще вагоміше. Коли ми можемо навіть не знати, що переживає людина. Яку втрату. Якої допомоги потребує. Але можемо побачити, що людині треба допомогти. Треба підтримати. Треба принаймні почути її. Треба сказати декілька теплих слів. Треба зробити щось, що підтримає її життя. Це треба робити. Треба бути уважним до кожного й кожної, хто поруч із вами!», – сказав президент.

Коли народ захищається у війні на знищення, коли стоїть питання про життя або смерть мільйонів, немає неважливих речей.

«Кожен може внести свою лепту в перемогу всіх. Хтось – зі зброєю в руках. Хтось – на роботі. А хтось – теплим словом і допомогою в потрібний момент. Тож робіть усе, що ви можете, щоб ми разом вистояли в цій війні за нашу свободу, за нашу незалежність. За те, щоб Україна жила. Завдяки такій щирій і постійній підтримці одне одного, завдяки згуртованості та увазі до ближнього народи можуть пройти найскладніші випробування. І вигнати ворога, який у рази більший», – закликав український лідер.

Нагадаємо, також президент жорстко відреагував на пропозицію переписати Державний Гімн.

Ще він сказав, що пану Орбану бракує чесності – Зеленський про позицію уряду Угорщини.

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