Російські кораблі не зможуть дозаправитись у Середземному морі

У великих європейських центрах не обслуговують судна під російським прапором

Санкції ускладнюють логістику під час перевезення вантажів

Ще одного удару санкцій зазнала торгівля нафтою Російської Федерації. Продавці морського палива припинили обслуговувати судна під російським прапором у великих європейських центрах, включно з Іспанією та Мальтою. Неможливість провести дозаправку ускладнює логістику під час перевезення вантажів. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, через втрату доступу до пунктів заправки в Середземному морі виникають логістичні проблеми для російських нафтових танкерів, які прямують з балтійських портів до Азії.

Водночас така ситуація створює загрозу, що судна із легкозаймистими вантажами будуть дрейфувати у морі.

Кораблі під російським прапором не можуть дозаправитися на Мальті та в Іспанії – в основних пунктах у Середземному морі.

«Кільком танкерам довелося здійснити довший шлях, щоб бункерувати в інших країнах після того, як європейські порти відмовилися надати паливо», – повідомляє агентство з посиланням на власне джерело.

Урядовий чиновник Мальти заявив, що країна не дозволяє судам під російським прапором заходити до своїх портів.

Проблеми виникають також у зв’язку з необхідністю платити доларами та відсутність можливості провести оплату через банківські обмеження.

Нагадаємо, Кулеба назвав санкції, які остаточно зупинять Росію.

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