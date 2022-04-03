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    Економіка та фінанси

    Російські кораблі не зможуть дозаправитись у Середземному морі

    У великих європейських центрах не обслуговують судна під російським прапором - Російські кораблі не зможуть дозаправитись у Середземному морі
    У великих європейських центрах не обслуговують судна під російським прапором
    фото з відкритих джерел

    Санкції ускладнюють логістику під час перевезення вантажів

    Ще одного удару санкцій зазнала торгівля нафтою Російської Федерації. Продавці морського палива припинили обслуговувати судна під російським прапором у великих європейських центрах, включно з Іспанією та Мальтою. Неможливість провести дозаправку ускладнює логістику під час перевезення вантажів. Про це повідомляє Reuters.

    Як зазначає видання, через втрату доступу до пунктів заправки в Середземному морі виникають логістичні проблеми для російських нафтових танкерів, які прямують з балтійських портів до Азії.

    Водночас така ситуація створює загрозу, що судна із легкозаймистими вантажами будуть дрейфувати у морі.

    Кораблі під російським прапором не можуть дозаправитися на Мальті та в Іспанії – в основних пунктах у Середземному морі.

    «Кільком танкерам довелося здійснити довший шлях, щоб бункерувати в інших країнах після того, як європейські порти відмовилися надати паливо», – повідомляє агентство з посиланням на власне джерело.

    Урядовий чиновник Мальти заявив, що країна не дозволяє судам під російським прапором заходити до своїх портів.

    Проблеми виникають також у зв’язку з необхідністю платити доларами та відсутність можливості провести оплату через банківські обмеження.

    Нагадаємо, Кулеба назвав санкції, які остаточно зупинять Росію.

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    Теги: росія окупанти санкції війна торгівля чиновник Україна окупація перевезення #stoprussia
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    Російські кораблі не зможуть дозаправитись у Середземному морі