Російські кораблі не зможуть дозаправитись у Середземному морі
Санкції ускладнюють логістику під час перевезення вантажів
Ще одного удару санкцій зазнала торгівля нафтою Російської Федерації. Продавці морського палива припинили обслуговувати судна під російським прапором у великих європейських центрах, включно з Іспанією та Мальтою. Неможливість провести дозаправку ускладнює логістику під час перевезення вантажів. Про це повідомляє Reuters.
Як зазначає видання, через втрату доступу до пунктів заправки в Середземному морі виникають логістичні проблеми для російських нафтових танкерів, які прямують з балтійських портів до Азії.
Водночас така ситуація створює загрозу, що судна із легкозаймистими вантажами будуть дрейфувати у морі.
Кораблі під російським прапором не можуть дозаправитися на Мальті та в Іспанії – в основних пунктах у Середземному морі.
«Кільком танкерам довелося здійснити довший шлях, щоб бункерувати в інших країнах після того, як європейські порти відмовилися надати паливо», – повідомляє агентство з посиланням на власне джерело.
Урядовий чиновник Мальти заявив, що країна не дозволяє судам під російським прапором заходити до своїх портів.
Проблеми виникають також у зв’язку з необхідністю платити доларами та відсутність можливості провести оплату через банківські обмеження.
Нагадаємо, Кулеба назвав санкції, які остаточно зупинять Росію.