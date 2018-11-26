Російські ЗМІ поширюють фейк про обстріл «ДНР» українською армією



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РФ намагається виправдати свою агресію подібними інформаційними вкиданнями

Російські ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про обстріл з важкої артилерії окупованої території Донецької області, так званої «ДНР», з боку української армії.

Про це повідомив у Facebook представник Уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

«Годину тому ЗМІ РФ з посиланням на РІА Новости, поширили інформацію про те, що нібито ВСУ обстріляли з важкої артилерії житлові квартали окупованого НЗФ «ДНР» частини Донецької області. Конкретних і уточнюючих даних (населений пункт і т. д.) у статті немає», - написав Лисянський.

При цьому додав: «протягом години, ми зв'язувалися з джерелами інформації в ОРДО, місцеві жителі населених пунктів поблизу лінії розмежування інформацію про обстріл нам не підтвердили».

Лисянський зазначив, що це йому дуже нагадує 2014 рік, коли РФ намагалася виправдати свою агресію подібними інформаційними вкиданнями.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.