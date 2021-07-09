Смерть військового, «підробіток» для водіїв та зачистка «радикалів» у Білорусі. Головне за 9 липня

«Главком» зібрав найцікавіші новини за 9 липня

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, внаслідок снайперського обстрілу загинув навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми» Збройних сил України, сержант Євген Курасов.

У Москві провели пресконференцію представники забороненої терористичної організації «Талібан». Обговорювали тиск талібів на владу Афганістану.

Німецька компанія BioNTech, яка є одним із розробників вакцини від коронавірусу Pfizer, заявила, що ефективність їхньої вакцини справді знижується через 6 місяців після отримання двох щеплень.

Фільм історико-пригодницького жанру «Фортеця Хаджибей» здобув перемогу в конкурсній програмі кінофестивалю «Best Istanbul Film Festival».

Тепер офіційно. Зеленський призначив своїм речником колишнього телеведучого

Президент Володимир Зеленський сьогодні офіційно призначив свого нового прессекретаря. Ним став ведучий телеканалу «Україна 24», журналіст Сергій Никифоров. Він замінив на посаді попередню речницю Юлію Мендель. Про це йдеться у відповідному указі Зеленського від 9 липня.

Про те, що саме Никифоров стане новим речником президента раніше писав «Главком». В Офісі президента напередодні зазначили, що Никифоров уже почав працювати. Зокрема, він супроводжував Зеленського під час офіційного візиту президента до Литви, який відбувся 6-7 липня.

Під Водяним від кулі снайпера загинув 24-річний сержант Євген Курасов

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, внаслідок снайперського обстрілу загинув навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми» Збройних сил України, сержант Євген Курасов. Про це сьогодні повідомив речник Сумського обласного військкомату Олександр Бондаренко. Військовослужбовцю Євгену Курасову було 24 роки. Боєць служив за контрактом із жовтня 2019 року.

4 липня від обстрілу під Мирним Донецької області загинув медик 93 омбр, капітан Юрій Письменний.

5 липня під обстрілом із ПТРК поблизу Чермалика на Донеччині загинув зампотил 93 омбр, майор Богдан Бродовський.

Зеленський їде до Меркель: про що говоритимуть

Канцлерка ФРН Ангела Меркель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить низку питань, зокрема щодо врегулювання ситуації на Донбасі та реформи. Переговори планують провести 12 липня. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, 12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де у них на 19:00 (20:00 за Києвом) запланована спільна вечеря.

Раніше Меркель пояснила, чому вона хоче налагодити діалог із Путіним. Зокрема, німецька канцлерка вважає важливим прямо сказати Путіну, що кібератаки не є підставою для продуктивних відносин.

Бойовики «Талібану» дружать з Росією: терористи дали пресконфренцію в Москві

У Москві провели пресконференцію представники забороненої терористичної організації «Талібан». Обговорювали тиск талібів на владу Афганістану, повідомляє «Расстрига» у Twitter.

Під час пресконференції бойовики «Талібану» заявили, що начебто не нападатимуть на сусідні держави. Окрім того, таліби оголосили про початок боротьби з наркотрафіком.

У МЗС Росії заявили, що провели так звану консультацію з делегацією Талібану.

Російська сторона каже, що бойовики начебто зацікавлені у пануванні миру.

Окрім того, вони нібито готові боротися з виробництвом наркотиків та стежити за дотриманням прав людей.

Представники «Талібану» заявили, що у них з Росією – хороші відносини. Зокрема, бойовики пообіцяли не атакувати російську сторону.

У BioNTech визнали: Pfizer слабкий проти штаму коронавірусу «Дельта»

Німецька компанія BioNTech, яка є одним із розробників вакцини від коронавірусу Pfizer, заявила, що ефективність їхньої вакцини справді знижується через 6 місяців після отримання двох щеплень. Зараз у компанії працюють над третьою дозою препарату, яка має дати організму найвищий рівень захисту від усіх штамів коронавірусу.

5 липня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що паралельно з поширенням у країні штаму Covid-19 «Дельта» спостерігається й зниження ефективності вакцини Pfizer до 64%.

Український фільм став найкращим у Стамбулі

Фільм історико-пригодницького жанру «Фортеця Хаджибей» здобув перемогу в конкурсній програмі кінофестивалю «Best Istanbul Film Festival». «Фільм Одеськоï кiностудiï «Фортеця Хаджибей» режисера. Костянтина Коновалова здобув перемогу в номінації «Найкращий повнометражний фільм кінофестивалю Best Istanbul Film Festival». Вітаємо творчу команду й акторський склад!», – йдеться у повідомленні.

Кінострічка «Фортеця Хаджибей», яка відображає події періоду російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я, вийшла у вітчизняний прокат 15 жовтня 2020 року. Того ж місяця фільм побачили й жителі Стамбула та інших міст Туреччини.

Через Atlas Weekend наземний транспорт Києва три дні працюватиме довше

Щоночі проти 10, 11, 12 липня низка маршрутів столичного наземного громадського транспорту працюватиме на годину довше через проведення фестивалю Atlas Weekend.

Буде подовжено роботу маршрутів:

автобусних – №№ 1-Т, 56, 33-Т, 99;

тролейбусних – №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 37, 41, 43, 45;

трамвайних – №№ 8, 28.

Також буде забезпечено чергування резервних тролейбусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 11, 12, 43, 45.

Названо найкращого гравця збірної України на Євро

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко став найкращим футболістом збірної України на чемпіонаті Європи. У п’яти матчах, яких він взяв участь на полях Європи у червні-липні, він забив два голи і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, майже всі футболісти після Євро роз’їхалися по курортах. І лише гравці «Шахтаря» вже готуються до сезону в складі клубу, а Руслан Малиновський переніс операцію.

У Авакова готують «підробіток» для водіїв. Новий закон дозволить заробляти на порушниках

У Арсена Авакова придумали, як можна «підзаробити» водіям. Міністерство внутрішніх справ презентувало проєкт закону, який дозволить водіям заробляти на порушниках правил дорожнього рух

Водії зможуть повідомляти про порушення в поліцію за допомогою спеціального додатку, який потрібно буде встановити на смартфон. Додаток буде відправляти відео порушення у спеціальному зашифрованому форматі.

КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів»

У Білорусі проходить операція «із зачистки від радикально налаштованих осіб». Про це пише DW із посиланням на заступника начальника слідчого управління КДБ Костянтина Бичека.

За його словами, силовики встановили особи учасників чатів у Telegram і проводять обшуки і затримання, щоб перевірити причетність кожного з них до якихось злочинів.

Також білоруські силовики прийшли до редакції видання «Наша Ніва» та до будинку працівників ЗМІ. Як пише «Народная воля +», обшук відбувся в редакції, бухгалтерії, а також у будинку редакторів Ягора Марциновича, Андрія Скурка та Андрія Динька, а також бухгалтера Вольги Ракович.

Під час затримання головного редактора білоруського опозиційного видання «Наша Ніва» Ягора Марциновича побили, внаслідок чого він отримав травму голови.