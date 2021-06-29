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    Ефективність «Супутника» щодо індійської мутації знижена майже втричі

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    Індійський штам коронавірусу є дуже сильним та небезпечним - Ефективність «Супутника» щодо індійської мутації знижена майже втричі
    Індійський штам коронавірусу є дуже сильним та небезпечним
    Фото з відкритих джерел

    В Росії виникла «величезна буферна зона для еволюції вірусу»

    Вакцини проти COVID-19 мають меншу ефективність проти «індійського» штаму коронавірусу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Нещодавно заступник директора Центру ім. Гамалії Денис Логунов розповів, що ефективність «Супутника V» проти індійського штаму становить близько 90%.

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    Ефективність «Супутника» щодо індійської мутації знижена майже втричі

    За словами Логунова, через створений невеликий імунний прошарок і велику кількість невакцинованих людей в Росії виникла «величезна буферна зона для еволюції вірусу».

    Він наголосив на тому, що ефективність вакцини «Супутник V» знижується в 2,6 рази проти індійської мутації

    «Тому єдиним розумним способом для надійного захисту населення є одноразова швидка вакцинація», підкреслив Логунов.

    Додамо, що підтвердження двох випадків штаму «Дельта» в Україні прийшло з лондонської лабораторії, де проводили аналіз зразків вірусу. Підозри на цей варіант з'явилися через те, що симптоми у заражених відрізнялися від тих, які зустрічалися раніше у хворих Covid-19 в Україні.

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    Теги: Росія здоров'я коронавірус
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    Ефективність «Супутника» щодо індійської мутації знижена майже втричі