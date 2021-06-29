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    Смертельна небезпека. Ізраїль здає у поліцію громадян, які спробували вилетіти до Росії

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    Виліт з Ізраїлю в Росію без відповідного дозволу &ndash; це правопорушення, за яке можна отримати штраф 5000 шекелів - Смертельна небезпека. Ізраїль здає у поліцію громадян, які спробували вилетіти до Росії
    Виліт з Ізраїлю в Росію без відповідного дозволу – це правопорушення, за яке можна отримати штраф 5000 шекелів
    Фото: ЕРА

    Вісім ізраїльтян намагалися вилетіти з країни до РФ, не отримавши дозволів від спецкомісії

    Прикордонна служба Ізраїлю у співпраці з поліцією виявила на рейсі компанії «Аерофлот» вісім ізраїльських пасажирів, які намагалися вилетіти без дозволу спецкомісії в Росію, оголошену країною підвищеного ризику.

    Як пише ізраїльське видання vesty.co.il, всі вісім осіб були зняті з рейсу і передані ізраїльській поліції для подальшого розгляду їхніх справ.

    Зазначається, що Росія є країною, внесеною МОЗ Ізраїлю в список держав, виліт в які заборонено через високу небезпеку зараження коронавірусом. Польоти в Росію можуть бути дозволені лише за спеціальним вердиктом комісії в особливих випадках.

    Як повідомляється в заяві міністерства охорони здоров'я, вісім ізраїльтян намагалися вилетіти з країни по закордонних паспортах, не отримавши дозволів від комісії в особливих випадках. Всі порушники були зняті з польоту, далі їх справою займається поліція Ізраїлю.

    «Міністерство охорони здоров'я хоче нагадати, що будь-який виїзд громадян і постійних жителів Ізраїлю в країни з високим рівнем небезпеки заборонений, за винятком окремих випадків з отриманням спеціального дозволу. Список цих країн на даний момент: Аргентина, Бразилія, Південна Африка, Індія, Мексика і Росія. Виліт в ці країни без відповідного дозволу – це правопорушення, за яке можна отримати штраф 5000 шекелів. Це розпорядження залишиться в силі до 11 липня і буде коригуватися в залежності від масштабів поширення епідемії в цих державах», – йдеться в заяві МОЗ Ізраїлю.

    Раніше стало відомо, що Ізраїль запровадив штрафи за поїздки до Росії.

    Крім того, 27 червня міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про включення Білорусі та Киргизстану в список країн з високим рівнем захворюваності, поїздки в які не рекомендуються. До даного списку також належать Уганда, Уругвай, Об'єднані Арабські Емірати, Сейшели, Ефіопія, Болівія, Намібія, Парагвай, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка і Туніс. В разі, якщо ситуація не зміниться на краще, невдовзі ці країни будуть віднесені до максимального ризику, і поїздки на їх територію вимагатимуть дозволу від уряду.

    Додамо, що останнім часом в Ізраїлі штам «Дельта» поширюється серед вакцинованих людей.

    Раніше повідомлялося, що Ізраїльська держава відмовилася від запланованого на 1 липня зняття обмежень для в'їзду відпочивальників та туристів з-за кордону. Таке рішення було прийнято міністром охорони здоров'я Ніцаном Горовицем та прем'єром Нафталі Беннетом в зв'язку зі зростанням захворюваності й поширенням в світі індійського штаму коронавірусу.

    Теги: Росія Ізраїль літак штраф авіаперевезення коронавірус
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    Смертельна небезпека. Ізраїль здає у поліцію громадян, які спробували вилетіти до Росії