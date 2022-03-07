Ситуація на Донбасі напружена, але ворог несе втрати – Міноборони
Окупантам не вдалося досягнути поставленої мети
На Донбасі Росія не досягла поставленої мети. Ворог несе суттєві втрати. Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Ситуація на Донбасі оцінюється як напружена, але контрольована українськими військами.
«Попри те, що Російська Федерація продовжує загарбницьку агресію, завдяки професіоналізму і мужності наших військових, ворог не досяг поставлених цілей і щодня зазнає втрат», – йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку українські захисники ведуть важкі бої з російськими окупантами.
Нагадаємо, під Маріуполем українці знищили сорок окупантів, взяли полонених і трофеї.
Також ЗСУ ліквідували російського підполковника Сафронова.
Як відомо, окупанти на Харківщині втратили важливу техніку.
А ще Арестович заспокоїв українців і заперечив «масований авіаналіт».
Крім того, під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку та втекли (відео).