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    Події в Україні

    Ситуація на Донбасі напружена, але ворог несе втрати – Міноборони

    ЗСУ професійно дають відсіч російським агресорам - Ситуація на Донбасі напружена, але ворог несе втрати – Міноборони
    ЗСУ професійно дають відсіч російським агресорам
    фото: ЗСУ

    Окупантам не вдалося досягнути поставленої мети

    На Донбасі Росія не досягла поставленої мети. Ворог несе суттєві втрати. Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

    Ситуація на Донбасі оцінюється як напружена, але контрольована українськими військами.

    «Попри те, що Російська Федерація продовжує загарбницьку агресію, завдяки професіоналізму і мужності наших військових, ворог не досяг поставлених цілей і щодня зазнає втрат», – йдеться в повідомленні.

    На Луганському напрямку українські захисники ведуть важкі бої з російськими окупантами.

    Нагадаємо, під Маріуполем українці знищили сорок окупантів, взяли полонених і трофеї.

    Також ЗСУ ліквідували російського підполковника Сафронова.

    Як відомо, окупанти на Харківщині втратили важливу техніку.

    А ще Арестович заспокоїв українців і заперечив «масований авіаналіт».

    Крім того, під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку та втекли (відео).

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    Теги: Росія ЗСУ Міноборони Facebook
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    Ситуація на Донбасі напружена, але ворог несе втрати – Міноборони