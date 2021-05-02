У столиці Румунії почали пом’якшувати карантин

Із понеділка в Бухаресті відкриють внутрішні приміщення ресторанів та глядацькі зали на 30% їхньої загальної місткості

Муніципальний комітет із надзвичайних ситуацій румунської столиці ухвалив у неділю рішення пом’якшити низку обмежувальних заходів, прийнятих владою через пандемію нового коронавірусу, пише Digi24.

Так, із понеділка в Бухаресті відкриють внутрішні приміщення ресторанів та глядацькі зали на 30% їхньої загальної місткості.

Рішення ухвалили, бо вже третій день поспіль захворюваність COVID-19 в столиці становить менше трьох випадків на тисячу жителів.

«Наступний поріг, визначений епідеміологами, це 1,5 випадку на тисячу жителів, і тоді буде нове пом’якшення обмежувальних заходів, – сказав префект столиці Алін Стойка. – Наприклад, зали для глядачів будуть відкриті на 50% їхньої місткості. Можуть бути дозволені заходи на відкритому повітрі максимум з 300 учасниками».

За останніми даними групи стратегічних комунікацій, створеної в Румунії для моніторингу ситуації з поширенням інфекції, за минулі 24 години в країні коронавірусом заразилися 1 307 осіб, померли 85 інфікованих. Всього в Румунії після початку пандемії захворіло 1 056 572 людини, 992 605 інфікованих вилікувалися, 28 194 померли. Перший випадок зараження коронавірусом був зареєстрований в Румунії 26 лютого 2020 року.

Як відомо, починаючи з вівторка, 13 квітня, режим локдауну в Румунії продовжено ще на 30 днів.

У жовтні 2020 року Румунія запровадила обов’язковий двотижневий карантин для мандрівників, які приїжджають з країн з високим рівнем зараження, зокрема і з України.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчується режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів.

Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.