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    Рятувальники просять туристів заповнювати онлайн-форму до походу в Карпати

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    Тиждень тому працівники ДСНС&nbsp;евакуювали з Говерли&nbsp;туристів із дітьми<br /><br /> - Рятувальники просять туристів заповнювати онлайн-форму до походу в Карпати
    Тиждень тому працівники ДСНС евакуювали з Говерли туристів із дітьми

    Мандрівників просять попереджати про походи в гори

    Українських туристів в Карпатах просять попереджати рятувальників про заплановані походи в гори. Для цього достатньо заповнити онлайн-форму.

    Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

    Зокрема, інформувати пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС про запланований похід гірською місцевістю слід для спрощення можливих пошукових робіт, якщо туристи заблукають. Для цього можна скористатися онлайн-формою, і таку можливість надають управління ДСНС в чотирьох областях:

    Нагадаємо, тиждень тому група з 13 туристів потрапила під зливу, подорожуючи гірськими схилами Карпат в районі гори Говерла. Вони не могли самостійно пересуватися, оскільки серед них були діти.

    Згодом стало відомо, що у Рахівському районі Закарпатської області рятувальники евакуювали з гори Говерла групу туристів, серед яких є діти віком від півтора до 12 років.

    25 липня завершилася операція з порятунку туристів, які через негоду не змогли спуститися з гори. Частину туристів евакуювали з Говерли до урочища Козьмещик.

    ДСНС туризм рятувальники Карпати (гори) Говерла
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