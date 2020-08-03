Рятувальники просять туристів заповнювати онлайн-форму до походу в Карпати



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Тиждень тому працівники ДСНС евакуювали з Говерли туристів із дітьми





Мандрівників просять попереджати про походи в гори

Українських туристів в Карпатах просять попереджати рятувальників про заплановані походи в гори. Для цього достатньо заповнити онлайн-форму.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Зокрема, інформувати пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС про запланований похід гірською місцевістю слід для спрощення можливих пошукових робіт, якщо туристи заблукають. Для цього можна скористатися онлайн-формою, і таку можливість надають управління ДСНС в чотирьох областях:

Нагадаємо, тиждень тому група з 13 туристів потрапила під зливу, подорожуючи гірськими схилами Карпат в районі гори Говерла. Вони не могли самостійно пересуватися, оскільки серед них були діти.

Згодом стало відомо, що у Рахівському районі Закарпатської області рятувальники евакуювали з гори Говерла групу туристів, серед яких є діти віком від півтора до 12 років.

25 липня завершилася операція з порятунку туристів, які через негоду не змогли спуститися з гори. Частину туристів евакуювали з Говерли до урочища Козьмещик.