Саакашвілі з Варшави обіцяє знайти спосіб повернутися до України

Саакашвілі братиме участь у підготовці маршу, запланованого на 18 лютого у Києві

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав опозиційні сили в Україні об’єднатися задля того, щоб врятувати країну від диктатури. Про це Саакашвілі заявив в ефірі телеканалу ZIK під час телефонного включення із Варшави. Політик розповів, як його зустріли поляки: в аеропорт прибули члени польського Сейму, до нього зателефонував



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Саакашвілі депортували з України в Польщу

Саакашвілі братиме участь у підготовці маршу, запланованого на 18 лютого у Києві

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав опозиційні сили в Україні об’єднатися задля того, щоб врятувати країну від диктатури.

Про це Саакашвілі заявив в ефірі телеканалу ZIK під час телефонного включення із Варшави.

Політик розповів, як його зустріли поляки: в аеропорт прибули члени польського Сейму, до нього зателефонував керівник польського Міністерства внутрішніх справ. Готель, де зупинився Саакашвілі, взяли під охорону.

«У мене також запитали, чи до мене застосовували силу, якщо застосували силу, бо коли тиждень тому попередили українці поляків, що вони можуть мене депортувати до Польщі, поляки відповіли, що, якщо я погоджуся, якщо все буде законно, то мене будуть тут приймати. Але нічого такого не відбулося. Затримання було із застосуванням дуже грубої сили», – розповів Саакашвілі.

Політик наголосив, що польською стороною були вжиті всі заходи безпеки, і зауважив, який великий контраст, як його провели з України і як зустріли у Польщі.

«Звичайно, я буду повертатися до України, я знайду, як це робити. Я думаю, що зараз нам потрібно продовжувати нашу боротьбу. Як я сказав, це було не затримання, це була не депортація, це було застосування грубої сили. Вони повели себе, як … повні дикуни», – заявив він.

Що ж до свого повернення до України політик зауважив, що знайде шлях, як це зробити легально.

«Дуже мало часу залишилось цій владі. Вони – боягузи, їх не треба боятися. Їх треба усунути від влади мирним шляхом, щоби врятувати українську економіку, зменшити тарифи, щоби припинити масовий виїзд людей з України до Європи», – заявив політик.

Саакашвілі також повідомив, що братиме участь у підготовці маршу, запланованого на 18 лютого у Києві, він висловив сподівання, що людей збереться достатньо, і рух продовжуватиметься. Він обіцяв «на конкретному етапі» доєднатися.

Колишній президент Грузії закликав опозиційні сили об’єднатися, адже, з його слів, справа не у Саакашвілі, а в тому, щоб врятувати Україну від диктатури.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали одного з учасників акціїна підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі біля Адміністрації президента.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.