Грузія направить Польщі запит щодо екстрадиції Саакашвілі

Саакашвілі депортували з України в Польщу

Якщо екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі вирішить надовго залишитися на території Польщі, куди його в понеділок вислали з України, грузинська сторона направить Варшаві запит щодо його екстрадиції. «Якщо Саакашвілі влаштується в Польщі і там буде переміщатися, то запит буде направлений і туди», - сказав в ефірі грузинського



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Суд в Грузії виніс Саакашвілі вирок

Саакашвілі депортували з України в Польщу

Якщо екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі вирішить надовго залишитися на території Польщі, куди його в понеділок вислали з України, грузинська сторона направить Варшаві запит щодо його екстрадиції.

«Якщо Саакашвілі влаштується в Польщі і там буде переміщатися, то запит буде направлений і туди», - сказав в ефірі грузинського телеканалу «Палітраньюс» член парламентської більшості Олександр Кантарія.

При цьому він нагадав, що суд в Грузії виніс Саакашвілі вирок.

«Він не підозрюваний, суд відбувся, вердикт вже винесено і, природно, його тут чекають», - сказав депутат.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали одного з учасників акціїна підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі біля Адміністрації президента.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Джерело: Інтерфакс-Україна