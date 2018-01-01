У Генпрокуратурі запевнили: розслідування проти Саакашвілі триватиме

В Україні досудові розслідування у кримінальних провадженнях щодо Саакашвілі не закрито

Розслідування справ щодо лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі триватиме попри його видворення з України. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, відповідаючи на запитання, що буде з кримінальними провадженнями, в яких фігурує Саакашвілі. За її словами, операція Держприкордонслужби України з



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Михайло Саакашвілі

В Україні досудові розслідування у кримінальних провадженнях щодо Саакашвілі не закрито

Розслідування справ щодо лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі триватиме попри його видворення з України.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, відповідаючи на запитання, що буде з кримінальними провадженнями, в яких фігурує Саакашвілі.

За її словами, операція Держприкордонслужби України з видворення Саакашвілі до Польщі стала для Генеральної прокуратури несподіванкою, оскільки прикордонники не попереджали про це ГПУ.

При цьому Сарган наголосила, що в Україні досудові розслідування у кримінальних провадженнях щодо Саакашвілі не закрито, вони триватимуть і далі.

На запитання, у який спосіб проводитимуться ці слідчі дії, виходячи з того, що він вже за межами України, Сарган зазначила, що сьогодні ще не може сказати, однак завтра ГПУ «визначиться з вирішенням цієї проблеми».

Сьогодні, 13 лютого, Саакашвілі мали допитати в якості свідка обвинувачення у справі про вбивство 48 учасників Майдану в Києві 20 лютого 2014 року. Він мав спростувати заяви захисників екс-»беркутівців» про те, що цього дня в центрі столиці діяли грузинські снайпери, які вбивали як правоохоронців, так і учасників Революції гідності.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали одного з учасників акціїна підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі біля Адміністрації президента.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Джерело: УНІАН