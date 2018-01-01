Саакашвілі привезли до аеропорту «Бориспіль» (трансляція)

За попереднгіми даними, екс-губернатора Одеської області збираються депортувати з України

Михайла Саакашвілі привезли у аеропорт «Бориспіль». За інформацією ЗМІ, його хочуть посадити на літак та депортувати з України. Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що його підзахисний був затриманий невідомими людьми в військовій формі. За словами адвоката, може йти мова про видворення Саакашвілі з



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Міхеїл Саакашвілі

За попереднгіми даними, екс-губернатора Одеської області збираються депортувати з України

Михайла Саакашвілі привезли у аеропорт «Бориспіль». За інформацією ЗМІ, його хочуть посадити на літак та депортувати з України.

Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що його підзахисний був затриманий невідомими людьми в військовій формі.

За словами адвоката, може йти мова про видворення Саакашвілі з України. Соратники опозиціонера закликали журналістів приїхати в аеропорт Бориспіль, звідки, за їх інформацією, екс-президента Грузії відправлять рейсом до Варшави.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба»».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.