Саакашвілі програв суд із скасування трирічної заборони в’їзду в Україну



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Лідер «Руху нових сил» Міхеіл Саакашвілі тепер проживає в Амстердамі

Прикордонна служба побудувала свій захист на прориві пункту «Шегині», через який незаконно пройшли екс-президент Грузії та його соратники

Колишній президент Грузії і лідер «Руху нових сил» Міхеіл Саакашвілі програв суд, в якому оскаржував постанову прикордонного загону щодо заборони в’їзду на територію України до 2021 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Львівського окружного адміністративного суду від 10 серпня.

У позовній заяві Саакашвілі стверджував, що постановою про заборону в'їзду від 13 лютого 2018 року порушено його права, гарантовані ст. 8 та ст.11 Європейської Конвенції з прав людини. Він пояснив, що проживає в Україні понад 12 років, отримав освіту в Інституті міжнародних відносин КНУ ім.Шевченка Києва, строкову службу проходив на території України. Протягом 2015-2016 років очолював Одеську обласну державну адміністрацію. З 2016 року - здійснює активну політичну діяльність в Україні та очолює політичну партію «Рух нових сил». Протягом 2017 року як політичний опозиційний лідер проводив мирні акції протесту щодо незгоди з діючого владою по всій країні.

Саакашвілі зазначав, що наведені факти свідчать про тісний соціальний зв'язок особи з країною постійного проживання, відтак будь-які обмеження чи втручання у життя особи, повинні відповідати вимогам Конвенції.

Натомість Держприкордонна служба зіслалася на ч. 2 ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, конкретизувавши, що органи державної влади не можуть втручатися у право на повагу до приватного і сімейного життя громадян, за винятком, коли це є необхідним в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни.

Також відповідач звернув увагу на ч. 1 ст. 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», де говориться, що в'їзд в Україну іноземцю та особі без громадянства не дозволяється, якщо така особа порушила у пункті пропуску через державний кордон України правила перетинання державного кордону України. Тут же прикордонники навели факт порушення Саакашвілі перетину держкордону 10 вересня 2017 року в пункті пропуску «Шегині» Мостиського прикордонного загону. Мостиський районний суд визнав винним Міхеіла Саакашвілі у вчиненні правопорушення передбаченого ч.2 ст. 204-1 КУпАП та призначив штраф в розмірі 3400 грн.

Скоєне правопорушення стало підставою для начальника Мостиського прикордонного загону, який 13 лютого 2018 року затвердив постанову про заборону Саакашвілі у в'їзді в Україну терміном на три роки (до 13.02.2021 року).

Суддя Львівського окружного адміністративного суду Олександр Коморний дійшов висновків, що екс-президент Грузії не надав суду документа, який підтверджує його законність проживання на території України. Відтак, на думку суду, щодо особи, яка не має законних підстав для проживання в Україні та порушує визначені норми законодавства України, винесення рішення про заборону в'їзду в Україну є правомірним.

Таким чином, позовні вимоги Саакашвілі є безпідставними, не ґрунтуються на приписах чинного законодавства, отже задоволенню не підлягають, сказано у рішенні окружного адмінсуду.

Нагадаємо, що 12 лютого цього року Саакашвілі депортували з України. Політику оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури України, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Декілька днів тому Саакашвілі заявив, що хоче повернутися до Грузії.

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