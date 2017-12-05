У Кремлі «з цікавістю» спостерігають за затриманням Саакашвілі

Реагувати на заяви «людей, які сидять на даху» Кремль не буде - заявив Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі – «це головна біль України, якої і ворогу не побажаєш». Про це він сказав журналістам у вівторок, коментуючи ситуацію навколо Саакашвілі, передає РІА «Новости». «Ми з цікавістю спостерігаємо в



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Дмитро Пєсков

Реагувати на заяви «людей, які сидять на даху» Кремль не буде - заявив Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі – «це головна біль України, якої і ворогу не побажаєш».



Про це він сказав журналістам у вівторок, коментуючи ситуацію навколо Саакашвілі, передає РІА «Новости».



«Ми з цікавістю спостерігаємо в цілому за картиною того, що відбувається. Звичайно ж, це головний біль України, тут, напевно, такого й ворогу не побажаєш, я б так сказав. Хоча не вважаємо, звичайно, український народ ворогом», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко сьогодні має виступити у Верховній Раді з сенсаційними заявами щодо фінансування так званого «Міхо-Майдану». Також Луценко збирає брифінг для ЗМІ на 12 годину.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

Нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що у правоохоронців є інформація про те, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко.

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