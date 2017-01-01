  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Брифінг генпрокурора Юрія Луценка

    Луценко сьогодні має виступити у Верховній Раді з сенсаційними заявами
    Генеральний прокурор Юрій Луценко проводить сьогодні брифінг. Тема зустрічі з пресою – резонансне затримання екс-глави Одеської ОДА Михайла Саакашвілі, яке відбулось сьогодні вранці. Крім того Юрій Луценко сьогодні має виступити у Верховній Раді з сенсаційними заявами щодо фінансування так званого «Міхо-Майдану».
    • Сьогодні, 12:19
    • Розсилка
    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    Луценко сьогодні має виступити у Верховній Раді з сенсаційними заявами

    Генеральний прокурор Юрій Луценко проводить сьогодні брифінг. Тема зустрічі з пресою – резонансне затримання екс-глави Одеської ОДА Михайла Саакашвілі, яке відбулось сьогодні вранці.

    Крім того Юрій Луценко сьогодні має виступити у Верховній Раді з сенсаційними заявами щодо фінансування так званого «Міхо-Майдану».


    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

    Нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що у правоохоронців є інформація про те, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко.

    Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)


    Читайте також
    Юрій Луценко Генпрокурор Михайло Саакашвілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ