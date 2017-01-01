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    Думки вголос

    Саакашвілі потрібно було думати в кого брати гроші

    Чому СБУ не приходить до Медведчука? А, тому що він кум Путіна й про нього є неформальні домовленості?
    Саакашвілі, звичайно, перетворився вже давно, після шашень з онищенком і бенею, вечерь з крюковою, істерик про бариг - на класичного клоуна у п***расів. Який зі своєю мутною двіжухою не викликає жодної емпатії. І, покладаючи руку на серце, взагалі не здивуюсь, якщо він брав-таки бабло у курченка. У онищенка ж брав. Він у всіх буде брати, хто
    • Богдан Буткевич
    • Сьогодні, 12:10
    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Чому СБУ не приходить до Медведчука? А, тому що він кум Путіна й про нього є неформальні домовленості?

    Саакашвілі, звичайно, перетворився вже давно, після шашень з онищенком і бенею, вечерь з крюковою, істерик про бариг - на класичного клоуна у п***расів. Який зі своєю мутною двіжухою не викликає жодної емпатії.

    І, покладаючи руку на серце, взагалі не здивуюсь, якщо він брав-таки бабло у курченка. У онищенка ж брав. Він у всіх буде брати, хто підтримає двіж. Чувак вже давно займається політикою заради процесу. Він як наркоман, що не може без качу навколо себе. Ну от і додвіжувався. Треба просто бути більш розбірливим у виборі бабла. 

    Хоча врахуйте, що в таких ось обставинах він себе почуває як риба у воді. Й далеко ще не факт, хто виграє від цього перфомансу. Але.

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    Так-так, зараз я це скажу. Чому СБУ не приходить до Медведчука? А, тому що він кум путіна й про нього є неформальні домовленості? Чому СБУ не приходить до Шуфрича, Новинського, Льовочкіна, Бойка, Мураєва й іншої 5-колонної наволочі? 

    А, там важко знайти докази, бо риги були розумні й жодний папірець в них більше 10 хвилин не жив? А, тому що простіше добазаритися з Льовочкіним, ніж реально створювати новий суд? 

    Кароч, це все я до того, що в цій ситуації п***расами є всі. Міхо - бо не гребує мати справу з ворогами країни заради миттєвої політичної вигоди. Влада - бо продовжує використовувати силовиків для власних же політичних розборок.

    Пропала собака. Сука. Как я ненавижу эту страну (с)

    Джерело: блог Богдана БУткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Михайло Саакашвілі
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