Саакашвілі потрібно було думати в кого брати гроші

Чому СБУ не приходить до Медведчука? А, тому що він кум Путіна й про нього є неформальні домовленості?

Саакашвілі, звичайно, перетворився вже давно, після шашень з онищенком і бенею, вечерь з крюковою, істерик про бариг - на класичного клоуна у п***расів. Який зі своєю мутною двіжухою не викликає жодної емпатії. І, покладаючи руку на серце, взагалі не здивуюсь, якщо він брав-таки бабло у курченка. У онищенка ж брав. Він у всіх буде брати, хто

Михайло Саакашвілі

Чому СБУ не приходить до Медведчука? А, тому що він кум Путіна й про нього є неформальні домовленості?

Саакашвілі, звичайно, перетворився вже давно, після шашень з онищенком і бенею, вечерь з крюковою, істерик про бариг - на класичного клоуна у п***расів. Який зі своєю мутною двіжухою не викликає жодної емпатії.

І, покладаючи руку на серце, взагалі не здивуюсь, якщо він брав-таки бабло у курченка. У онищенка ж брав. Він у всіх буде брати, хто підтримає двіж. Чувак вже давно займається політикою заради процесу. Він як наркоман, що не може без качу навколо себе. Ну от і додвіжувався. Треба просто бути більш розбірливим у виборі бабла.

Хоча врахуйте, що в таких ось обставинах він себе почуває як риба у воді. Й далеко ще не факт, хто виграє від цього перфомансу. Але.

Так-так, зараз я це скажу. Чому СБУ не приходить до Медведчука? А, тому що він кум путіна й про нього є неформальні домовленості? Чому СБУ не приходить до Шуфрича, Новинського, Льовочкіна, Бойка, Мураєва й іншої 5-колонної наволочі?

А, там важко знайти докази, бо риги були розумні й жодний папірець в них більше 10 хвилин не жив? А, тому що простіше добазаритися з Льовочкіним, ніж реально створювати новий суд?

Кароч, це все я до того, що в цій ситуації п***расами є всі. Міхо - бо не гребує мати справу з ворогами країни заради миттєвої політичної вигоди. Влада - бо продовжує використовувати силовиків для власних же політичних розборок.

Пропала собака. Сука. Как я ненавижу эту страну (с)

Джерело: блог Богдана БУткевича

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