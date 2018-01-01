Саакашвілі у Варшаві зустрічала депутат Сейму: опубліковано відео

Саакашвілі назвав те, що сталося з ним у Києві, «викраденням»

Колишнього президента Грузії, лідера української політичної партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі в аеропорту Варшави зустрічала депутат польського Сейму Малгожата Госевська. Про це повідомив в Twitter польський журналіст Патрік Михальський. «Люблю Польщу, але моя боротьба – в Україні і Грузії. Ми продовжимо



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Саакашвілі назвав те, що сталося з ним у Києві, «викраденням»

Колишнього президента Грузії, лідера української політичної партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі в аеропорту Варшави зустрічала депутат польського Сейму Малгожата Госевська.

Про це повідомив в Twitter польський журналіст Патрік Михальський.

«Люблю Польщу, але моя боротьба – в Україні і Грузії. Ми продовжимо боротьбу», – заявив політик, подякувавши польській стороні за теплу зустріч.

EXCLUSIVE Saakashvili po przylocie do Polski " Kocham Polskę, ale walczę w Gruzji i na Ukrainie". Na pytanie, co zamierza zrobić "wygramy tę bitwę". @RMF24pl pic.twitter.com/gku8Q6RW1H — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 12 лютого 2018 р.

«Вчинене беззаконня. Відбулося викрадення», – заявив Саакашвілі.

Tylko w RMF FM: #Saakaszwili już w Warszawie. W towarzystwie Małgorzaty Gosiewskiej opuścił lotnisko. Twierdzi, że został porwany. Jutro oświadczenie. @RMF24pl pic.twitter.com/o2Ex3SMMEy — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 12 лютого 2018 р.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.