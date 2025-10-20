Головна Новини
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Богдана Львова у 2022 році було відраховано зі штату Верховного Суду після оприлюднення журналістських розслідувань
фото з відкритих джерел

ВАКС знизив заставу колишньому заступнику Голови Верховного Суду з 302 млн до 20 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не погоджується з рішенням слідчого судді Вищого антикорупційного суду щодо зменшення суми застави колишньому заступнику Голови Верховного Суду і вже заявила про намір оскаржити його в суді апеляційної інстанції. Раніше слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу колишньому заступнику Голови Верховного Суду (2017–2022 роки), підозрюваному у справі про незаконне заволодіння частиною нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок». Розмір застави було різко зменшено: з 302 млн грн до 20 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

За даними САП, 12 серпня 2025 року ВАКС уже змінював запобіжний захід підозрюваному з тримання під вартою на заставу у 302,8 млн грн. Оскільки протягом п'яти днів ця сума не була внесена, прокурор звернувся до суду з клопотанням про відновлення тримання під вартою з альтернативою застави.

На сьогоднішньому засіданні суддя відмовив у взятті обвинуваченого на поруки, але ухвалив рішення про суттєве зниження суми застави.

Колишнього заступника Голови Верховного Суду Богдана Львова підозрюють у пособництві у привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу. Збитки держави від цієї схеми оцінюються в 1,4 млрд грн. Підозра в незаконному заволодінні нафтопроводом також була оголошена у 2024 році Віктору Медведчуку, який, за даними слідства, координував свої дії з керівництвом РФ.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд різко зменшив заставу колишньому судді Верховного суду Богдану Львову. Так, суддя вирішив зменшити заставу для Львова з понад 302 млн грн до 20 млн грн. Водночас суд відмовив у взятті обвинуваченого на поруки. Рішення ще може бути оскаржене в Апеляційному суді.

Як відомо, Львов заперечував російське громадянство і оскаржував дії тодішнього голови Верховного суду Всеволода Князєва і СБУ. Офіційно підтвердити чи спростувати російське громадянство через запит до органів влади РФ і умовах війни по суті неможливо. У червні 2024-го Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Львову в поновленні на посаді судді Верховного суду.

Теги: суд Віктор Медведчук Вищий антикорупційний суд САП

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
