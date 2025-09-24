Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Шуфрича

Шуфрич залишатиметься під вартою щонайменше до 5 жовтня

24 вересня Шевченківський районний суд Києва залишив чинним запобіжний захід для народного депутата Нестора Шуфрича, якого обвинувачують у державній зраді. Під час засідання сторони обговорювали його стан здоров’я та можливі ризики втечі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Захисники просили замінити тримання під вартою на домашній арешт, проте суд відмовив і постановив, що Шуфрич залишатиметься під вартою щонайменше до 5 жовтня.

Адвокати наполягали, що підстав для подальшого утримання під вартою немає, і наголошували на необхідності медичної реабілітації свого підзахисного. Вони акцентували, що стан здоров’я депутата, зокрема слух, погіршився, тому п’ятеро захисників клопотали про пом’якшення запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк ухвалив рішення про взяття під варту нардепа Нестора Шуфрича. Тоді слідчий суддя оголосив лише резолютивну частину ухвалу. Натомість Київський апеляційний суд розглянув скаргу адвокатів Шуфрича аж 11 жовтня 2023 року і відмовив у задоволенні. З того часу парламентар продовжує перебувати у СІЗО.

СБУ інкримінує обранцю державну зраду, яка полягала у «тісній співпраці та виконанні завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні».

До слова, 27 грудня 2024 року суд оголосив ухвалу, якою дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження, адже його наразі не визнали винним і він не втратив мандат. Водночас суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.

Крім того, Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму.