Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Шуфрича

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Шуфрича
Шуфрича звинувачують у держзраді
фото: Суспільне

Шуфрич залишатиметься під вартою щонайменше до 5 жовтня

24 вересня Шевченківський районний суд Києва залишив чинним запобіжний захід для народного депутата Нестора Шуфрича, якого обвинувачують у державній зраді. Під час засідання сторони обговорювали його стан здоров’я та можливі ризики втечі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Захисники просили замінити тримання під вартою на домашній арешт, проте суд відмовив і постановив, що Шуфрич залишатиметься під вартою щонайменше до 5 жовтня.

Адвокати наполягали, що підстав для подальшого утримання під вартою немає, і наголошували на необхідності медичної реабілітації свого підзахисного. Вони акцентували, що стан здоров’я депутата, зокрема слух, погіршився, тому п’ятеро захисників клопотали про пом’якшення запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк ухвалив рішення про взяття під варту нардепа Нестора Шуфрича. Тоді слідчий суддя оголосив лише резолютивну частину ухвалу. Натомість Київський апеляційний суд розглянув скаргу адвокатів Шуфрича аж 11 жовтня 2023 року і відмовив у задоволенні. З того часу парламентар продовжує перебувати у СІЗО.

СБУ інкримінує обранцю державну зраду, яка полягала у «тісній співпраці та виконанні завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні».

До слова, 27 грудня 2024 року суд оголосив ухвалу, якою дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження, адже його наразі не визнали винним і він не втратив мандат. Водночас суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.

Крім того, Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму.

Читайте також:

Теги: державна зрада суд Нестор Шуфрич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік підозрюваної Володимир Крупа наполягав: гора готівки у його оселі та у кабінеті дружини – гроші від ведення бізнесу
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
28 серпня, 15:31
Китаєва пустинь
Суд відновив справу Китаєво
1 вересня, 16:52
Сцельніков висловив готовність до обміну військовополоненими
Чи може Україна випустити кілера Парубія до Росії? Що каже практика обмінів
3 вересня, 14:31
Тимур Левчук та Зорян Кісь — перша одностатева пара, чий сімейний статус визнав суд в Україні
Вперше в Україні: київський суд визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками
10 вересня, 16:37
Підозрюваний зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до РФ
Убивство Парубія. Правоохоронці знайшли боєприпаси у квартирі кілера
7 вересня, 12:00
Слідство встановило, що депутат виконував вказівки патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), був його «куратором»
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його розвідактивності й завчасно провели заходи для убезпечення позицій Сил оборони
15 років тюрми отримав агент ФСБ, який передавав ворогу координати ППО у Києві
16 вересня, 13:30
За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення
На Вінничині суд арештував чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дитини
21 вересня, 14:43
Серед фігурантів, які отримали підозру, – 54 «посадовці» місцевої окупаційної адміністрації, незаконних збройних формувань і «судових органів» країни-агресора
СБУ оголосила підозру 147 поплічникам РФ у Криму, 32 – засуджено
22 вересня, 14:41

Кримінал

Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Шуфрича
Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Шуфрича
Зустрічався з російським куратором у Туреччині. Справа нардепа Христенка: нові деталі
Зустрічався з російським куратором у Туреччині. Справа нардепа Христенка: нові деталі
Справа Фаріон. Донька мовознавиці заявила, що наступне судове засідання буде «цікавим»
Справа Фаріон. Донька мовознавиці заявила, що наступне судове засідання буде «цікавим»
У Херсоні СБУ викрила медика, який коригував ворожі удари по півдню
У Херсоні СБУ викрила медика, який коригував ворожі удари по півдню
На Тернопільщині затримано голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК
На Тернопільщині затримано голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК
Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок – ДБР
Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок – ДБР

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua