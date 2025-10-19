Головна Світ Соціум
Убивство українського підлітка в Дубліні: 17-річному сомалійцю висунуто звинувачення

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вбито 17-річного українського підлітка Вадима Давиденка
фото: RTE

Підлітка з Сомалі звинувачують у вбивстві Вадима Давиденка на півночі Дубліна

17-річному підлітку сомалійського походження було висунуто звинувачення у вбивстві його однолітка, 17-річного українського підлітка Вадима Давиденка, на півночі Дубліна. Трагедія сталася у закладі догляду в Туслі, де проживали обидва хлопці, які прибули до Ірландії з проханням про притулок. Вадима Давиденка, який прибув до Ірландії минулої неділі, було смертельно поранено ножем у середу близько 11 години ранку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTE News.

Обвинувачений, ім'я якого не розголошується через вік, постав перед суддею Трізою Келлі в Дублінському окружному суді. На слуханні були присутні представник «Тусли» (ірландське Агентство у справах дітей та сім'ї) та сомалійський перекладач. Детектив-сержант Марк Квілл повідомив, що підліток не відповів на звинувачення, коли їх зачитав йому поліцейський Шейн Рош через перекладача у відділку Клонтарф.

Адвокат звернувся до суду з проханням забезпечити його клієнту термінову психіатричну та медичну допомогу під вартою. Суддя Келлі задовольнила це рішення, і підліток був взятий під варту та доставлений до слідчого ізолятора Оберстаун у Дубліні.

Очікується, що обвинувачений має знову постати перед Судом у справах дітей наступного вівторка.

Нагадаємо, у Дубліні внаслідок поранення холодною зброєю помер 17-річний український підліток. Ще одного хлопця та жінку шпиталізували з травмами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Irish Times.

Інцидент стався в середу, 15 жовтня, в районі Донагмеда в житловому комплексі Grattan Wood. Агентство з питань дітей та сім'ї Tusla підтвердило, що цей заклад надає допомогу людям, які шукають притулок.

За даними RTE, вбитого звали Вадим Давиденко. Він прибув до Ірландії кілька днів тому та проживав у житловому комплексі для надання захисту разом з іще трьома дітьми без супроводу дорослих. Хлопець, як сказано в матеріалі, отримав важкі травми голови, обличчя та верхньої частини тіла.

