Суд оштрафував ексдинамівця Алієва за п’яну їзду

Водію «геліка» на рік заборонено керувати транспортними засобами

Колишній півзахисник «Динамо» та збірної України з футболу Олександр Алієв отримав 17 тис. грн штрафу із забороною на рік керувати транспортними засобами. Це сталося після того, як столичний суд визнав винним ексфутболіста у кермуванні в стані алкогольного сп’яніння, повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 12 квітня на бульварі Чоколівському у Києві патрульні зупинили автівку Mersedes-Benz G-350. Правоохоронці запідозрили у водія Олександра Алієва ознаки алкогольного сп’яніння: запах спиртного з роту, поведінка, що не відповідала обстановці. Натомість колишній футболіст відмовився від проходження медичного огляду на місці зупинки або у закладі охорони здоров’я, чим порушив вимоги Правил дорожнього руху.

Окрім штрафу за п’яну їзду, щодо Олександра Алієва було складено протокол за дрібне хуліганство і злісну непокору патрульним скріншот із тг Київ Оперативний

У суді Алієв вини не визнав. На його думку, працівники поліції не мали підстав для зупинки його транспортного засобу. Відповідно, будь-який огляд на перевірку алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння він не повинен був проходити.

Захисник колишнього футболіста наполягав на закритті справи за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Під час дослідження доказів суд критично оцінив заперечення адвоката Алієва щодо зупинки авто та власне огляду на стан сп’яніння. Зокрема, захисник наполягав, що патрульні мали би керуватися іншою інструкцією, оскільки Алієв є військовослужбовцем. Про цей факт водій сам повідомив правоохоронцям, що підтвердили записи з бодікамер патрульних. Також з’ясувалося, що Олександр Алієв має статус учасника бойових дій.

Разом із тим, Феміда дійшла висновків: правоохоронці не порушили закону під час перевірки водія Алієва, який керував Mersedes-Benz G-350. Ба більше: підставою для зупинки його автівки стало порушення Правил дорожнього руху – їзда та зупинка у смузі для громадського транспорту.

Крім того, суд відмовився звільняти Олександра Алієва від сплати судового збору, який складає 605,6 грн. За законодавством, від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні та спеціальні збори, а також виконують службові обов’язки. Однак Алієв не надав доказів, що ця справа, пов’язана з виконання ним військового обов’язку.

Рішення місцевого суду можна оскаржити до апеляційної інстанції протягом десяти днів.

Окрім штрафу за п’яну їзду, щодо Олександра Алієва було складено протокол за дрібне хуліганство і злісну непокору (лаявся і образливо чіплявся до працівників поліції). Це відбулося під час тієї ж зупинки авто 12 квітня цього року. Проте суд закрив справу, оскільки закінчилися терміни для накладення адмінстягнення.

Як відомо, у травні 2025 року Олександр Алієв заявив в інтерв’ю, що воює з початку нападу Росії на Україну. Каже, що наразі закріплений за 112 бригадою.