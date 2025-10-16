Головна Країна Політика
search button user button menu button

Адвокат: міжнародні спостерігачі зафіксували порушення у справі ексголови Верховного Суду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Адвокат: міжнародні спостерігачі зафіксували порушення у справі ексголови Верховного Суду

Захисник Князєва стверджує, що ВАКС допустив порушення низки процесуальних гарантій 

Адвокат ексголови Верховного Суду Володимир Клочков повідомив, що під час судового розгляду у Вищому антикорупційному суді у справі колишнього голови Верховного Суду міжнародна місія з прав людини зафіксувала низку процесуальних недоліків, які не відповідають стандартам справедливого суду. Також на цьому наголошує сторона захисту, вказуючи на наявність системних проблем у дотриманні процесуальних гарантій та принципу рівності сторін.

Як повідомив Клочков, за результатами спостережень встановлено кілька ключових моментів, які можуть свідчити про порушення принципів змагальності та рівності сторін: 

  • проведення обшуку без участі понятих або представників об’єкта;
  • відсутність належної участі одного з понятих під час перерахунку вилучених коштів;
  • неналежне документальне оформлення відеоматеріалів, що подаються як докази;
  • формальний підхід суду та прокуратури до оцінки виявлених процесуальних недоліків.

«Справу можна розглядати як тест на спроможність системи забезпечити справедливий суд. Ми спостерігаємо системні процесуальні недоліки, нерівність процесуальних можливостей і використання доказів, щодо допустимості яких є серйозні сумніви», – говорить Володимир Клочков, адвокат ексголови Верховного Суду Князєва.

Місія, за даними адвоката, відзначає, що подібні процесуальні порушення не є поодинокими, а свідчать про системні проблеми у дотриманні гарантій справедливого суду. Такі тенденції створюють ризики для забезпечення права на захист, підривають баланс між сторонами процесу та можуть впливати на сприйняття незалежності правосуддя.

Клочков також пояснив, чому це важливо:

  1. Допустимість доказів визначається процедурою. Доказ, отриманий із порушенням закону, не може бути визнаний допустимим, незалежно від його змісту чи «ваги».
  2. Інакше під сумнів ставиться сам принцип справедливого суду.
    Рівність сторін. Коли захист не має реальної можливості оперативно реагувати на процесуальні порушення, зникає баланс між сторонами основа кримінального процесу.
  3. Довіра до суду. Відсутність реакції на процесуальні порушення підриває довіру суспільства до судової системи та створює ризик вибіркового правосуддя.
    Прецедентність. Толерування порушень у резонансних справах відкриває шлях для їх повторення в інших провадженнях, зокрема щодо менш публічних осіб.
  4. Сигнал міжнародним партнерам. Ігнорування висновків незалежних спостерігачів сприймається як небажання системи вдосконалювати механізми забезпечення справедливого суду.
  5. Спостерігачі наголошують, що дотримання процедурних стандартів є базовою умовою верховенства права. Недбале ставлення до процесуальних вимог, навіть у резонансних провадженнях, формує негативну практику, яка може поширюватися і на менш публічні справи.

Регулярний моніторинг таких процесів залишається важливим інструментом контролю за дотриманням прав людини та індикатором реального стану судової системи. Повага до процесуальних гарантій – необхідна передумова довіри суспільства до правосуддя та ефективності кримінальної юстиції в Україні.

Нагадаємо, НАБУ затримало Князєва у травні 2023 року. За цей час судді ВАКС вже тричі зменшували заставу Князєву – зі 107 млн грн – до 45 млн грн. Детективи НАБУ, тим часом, й досі не знайшли майже півмільйона доларів, які за їх версією були передані Князєву.  Тож чи була така сума взагалі кимось передана  та чи власне самому Князєву – достовірно слідством наразі не підтверджено. 

Теги: Всеволод Князев правосуддя слідство адвокат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ототожнення адвоката з клієнтом як спосіб маніпуляції громадською думкою
Ототожнення адвоката з клієнтом як спосіб маніпуляції громадською думкою
2 жовтня, 14:19
Ототожнення адвоката з клієнтом. Чому президент не повинен підписувати проєкт 12320 попри заклики деяких адвокатів
Ототожнення адвоката з клієнтом. Чому президент не повинен підписувати проєкт 12320 попри заклики деяких адвокатів
2 жовтня, 16:01
Убивство на фунікулері. Чому суд обрав довічне?
Убивство на фунікулері. Чому суд обрав довічне?
4 жовтня, 08:15
Правоохоронці оголосили фігурантам підозри
Третя штурмова прокоментувала затримання військових на Тернопільщині
Вчора, 23:46
Коломойський 1995 року, будучи громадянином України, отримав громадянство Ізраїлю
Справа про громадянство Коломойського. Двоє суддей Верховного Суду вказали на порушення конституційних гарантій
29 вересня, 13:57
Правоохоронці затримали зловмисницю під час передачі коштів за «послугу»
На Хмельниччині затримано жінку, яка вигадала схему з інвалідністю за $22 тис.
2 жовтня, 14:26
Після складання присяги судді щодня складають іспит доброчесності та незалежності, наголошує суддя Марина Барсук
Суддя Марина Барсук назвала проблеми, з якими стикається судова система в Україні
3 жовтня, 09:37
Загальна сума збитків бюджету перевищує 6,6 млн грн
Міський голова Вишгорода отримав підозру у розтраті понад 6,6 млн грн
8 жовтня, 13:28
СБУ розслідує масштабне забруднення землі біля птахофабрики «Епікур» на Волині: деталі
СБУ розслідує масштабне забруднення землі біля птахофабрики «Епікур» на Волині: деталі
14 жовтня, 17:00

Політика

Адвокат: міжнародні спостерігачі зафіксували порушення у справі ексголови Верховного Суду
Адвокат: міжнародні спостерігачі зафіксували порушення у справі ексголови Верховного Суду
У Чернігові з’явиться сквер на честь Дональда Трампа
У Чернігові з’явиться сквер на честь Дональда Трампа
Замість захисту енергооб’єктів – гроші на їх благоустрій. Голова Держвідновлення розповів, що його шокувало на початку роботи
Замість захисту енергооб’єктів – гроші на їх благоустрій. Голова Держвідновлення розповів, що його шокувало на початку роботи
В Україні офіційно зʼявився перший в історії військовий омбудсмен
В Україні офіційно зʼявився перший в історії військовий омбудсмен
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
Шмигаль розповів про результати «Рамштайну»
Шмигаль розповів про результати «Рамштайну»

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua