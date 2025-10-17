Суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову

Руслан Магомедрасулов перебуватиме під вартою до 15 грудня без права на заставу

Печерський райсуд Києва продовжив арешт для детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магомедрасулова. Його підозрюють у спробі продавати технічні коноплі до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що Магомедрасулов буде під вартою до 15 грудня без права на заставу. Вранці суд також продовжив арешт його батька Сентябра Магамедрасулова до 15 грудня без альтернативи застави.

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ Руслану Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 21 жовтня.

Раніше арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча. Він не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.

До слова, нещодавно Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, «вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання».