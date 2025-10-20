Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Антикорупційний суд зменшив заставу для екссудді Львова у 15 разів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Антикорупційний суд зменшив заставу для екссудді Львова у 15 разів
За даними слідства, Львов (праворуч) відігравав ключову роль у резонансній справі про так звану трубу Медведчука
скріншот з відео ВАКС

Феміда ухвалила зменшити заставу колишньому судді з 302 млн грн до 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд різко зменшив заставу колишньому судді Верховного суду Богдану Львову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання суду.

Так, суддя вирішив зменшити заставу для Львова з понад 302 млн грн до 20 млн грн. Водночас суд відмовив у взятті обвинуваченого на поруки. Рішення ще може бути оскаржене в Апеляційному суді.

Львова підозрюють у пособництві у привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», що належав державі Україна в особі Фонду державного майна України на підставі рішення суду. Збитки держави оцінюються в 1,4 млрд грн. Підозру в незаконному заволодінні нафтопроводом у 2024-му оголосили також Віктору Медведчуку, який, за даними слідства, координував свої дії з керівництвом РФ.

18 червня 2025-го Шевченківський райсуд Києва помістив Львова під варту з альтернативою застави 302,8 млн грн. Опинившись під вартою, Львов звернувся до Ради судді України, повідомляючи, що запобіжний захід порушує гарантії незалежності та недоторканності судді.

Рада судді України прийняла рішення в інтересах Львова. А сама дала висновок, що суддя, повноваження якого припинено з підстав, визначених частини сьомої статті 126 Конституції України (за винятком набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді), але який не був звільнений з посади та не позбавлений суддівського статусу рішенням Вищої ради правосуддя, продовжує користуватися гарантіями суддівської недоторканності, зокрема щодо заборони на затримання чи тримання під вартою без попередньої згоди Вищої ради правосуддя.

У 2022 році Львова наказом голови Верховного суду відраховано зі штату суду і визнано таким, чиї повноваження судді припинено, оскільки встановлено факт набуття ним громадянства іншої держави, а саме РФ. Усуненню Львова передувало те, що журналісти програми «Схеми» оприлюднили інформацію, що він має російське громадянство. Служба безпеки України позбавила Львова доступу до держтаємниці і надіслала листа за місцем його роботи. Надалі цей лист став підставою для відрахування Львова зі штату Верховного суду.

Львов заперечував російське громадянство і оскаржував дії тодішнього голови Верховного суду Всеволода Князєва і СБУ. Офіційно підтвердити чи спростувати російське громадянство через запит до органів влади РФ і умовах війни по суті неможливо. У червні 2024-го Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Львову в поновленні на посаді судді Верховного суду.

Читайте також:

Теги: Вищий антикорупційний суд Віктор Медведчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди чекають на вироки. Вищий антикорупційний суд: як покращити його роботу?
Люди чекають на вироки. Вищий антикорупційний суд: як покращити його роботу? Правосуддя
22 вересня, 10:15
Власюк: «Кілька активів конфісковано, і деякі кейси вже пройшли повний шлях до приватизації»
Уповноважений президента з санкцій визнав складнощі з конфіскацією російських активів в Україні
26 вересня, 12:20
Екснардеп активно поширює російську пропаганду та підтримує війну РФ проти України
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи ексрегіонала Олійника
6 жовтня, 12:05
Ексміністра звинувачували у зловживаннях владою, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн
Вищий антикорупційний суд закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського
15 жовтня, 15:16
У ході допиту Дубінський неодноразово критикував українську владу,
Справа Деркача. Суд допитав нардепа Дубінського
25 вересня, 15:34
Суд призначив Андрію Одарченку вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна
Апеляція залишила в силі вирок нардепу-втікачу Одарченку
10 жовтня, 13:08
Суддя Микола Глотов спричинив переполох серед окремих адвокатів своєю публікацією про великі суми застав
Під час перегляду суми застави забудовниці Молчановій у суді стався курйоз
9 жовтня, 11:38
Роман Шененко підозрюється у підбуренні до мільйонного хабарництва прокурору
Суд обрав запобіжний захід посадовцю Офісу генпрокурора
10 жовтня, 19:32
Іванющенко виїхав з України у грудні 2014 року
Обрано запобіжний захід соратнику Януковича
14 жовтня, 11:59

Кримінал

Антикорупційний суд зменшив заставу для екссудді Львова у 15 разів
Антикорупційний суд зменшив заставу для екссудді Львова у 15 разів
Суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову
Суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову
Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну
Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну
Нардеп Шевченко отримав підозру у відмиванні 9 млн грн – джерело
Нардеп Шевченко отримав підозру у відмиванні 9 млн грн – джерело
У Запоріжжі викрито двох посадовців ТЦК на вимаганні хабаря у ветерана
У Запоріжжі викрито двох посадовців ТЦК на вимаганні хабаря у ветерана
Викрадали та катували людей. У Тернополі затримано групу військових
Викрадали та катували людей. У Тернополі затримано групу військових

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua