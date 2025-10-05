Головна Київ Новини
search button user button menu button

Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу
Хілик також заявив, що поїхав повільно і що «ніхто з людей не засудив його на місці»
фото: Суспільне

Хілик пояснив, що залишив місце події через стан дружини, яка була поруч

У Подільському суді Києва відбулося засідання щодо 44-річного підприємця Олександра Хілика, який побив велосипедиста за зауваження про паркування на велодоріжці. Після нападу чоловік залишив потерпілого непритомним і поїхав з місця події, передає «Главком».

На суді Хілик пояснив, що залишив місце події через стан дружини, яка була поруч. За його словами, під час конфлікту жінці стало зле – «прихопив живіт», вона сильно рознервувалася і попросила поїхати.

«Жінка сказала: «Їдьте звідси, ми викличемо швидку». Було багато людей, які теж сказали, що допоможуть. Тому я сів у машину, але не одразу поїхав – стояв майже хвилину, не знав, що робити», – розповів підозрюваний.

Хілик також заявив, що поїхав повільно і що «ніхто з людей не засудив його на місці».

«Дружині було погано, а той чоловік лежав, але поруч були люди. Я подумав про її безпеку. Ніхто мене не зупиняв і не звинувачував», – додав бізнесмен.

4 жовтня, за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва суд обрав запобіжний захід для 44-річного мешканця Київської області Олександра Хилика – тримання під вартою до 31 жовтня 2025 року. 

Як відомо, затриманим за жорстоке побиття велосипедиста, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки, виявився Олександр Хілик – водій люксового позашляховика Mercedes-Benz G500.

За словами Гайдая, Хілик фігурує у гучному кримінальному провадженні. Його підозрюють у розкраданні коштів у військових: зокрема, у справі про постачання неякісного зимового одягу одній з військових частин на суму понад 25 млн грн.

Також Гайдай повідомив, що факт розкрадання був зафіксований у 2022 році, а у 2024 році слідчий суддя подовжував строки досудового розслідування по цій справі. 

Теги: водій бізнесмен суд Київ велосипедист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед фігурантів, які отримали підозру, – 54 «посадовці» місцевої окупаційної адміністрації, незаконних збройних формувань і «судових органів» країни-агресора
СБУ оголосила підозру 147 поплічникам РФ у Криму, 32 – засуджено
22 вересня, 14:41
Через тривалий лікарняний керівниця не надає пояснень щодо своєї поведінки, що унеможливлює проведення службового розслідування
Скандал у ліцеї Києва: як покарали директорку, яка не пустила на заняття дітей у шортах
21 вересня, 19:46
Внаслідок затримки підприємство звернулося до суду і в судовому порядку стягнуло з держави пеню у розмірі майже 108 млн грн
Колишній топподатківець Бамбізов отримав нову підозру через збитки державі на понад 100 млн грн
20 вересня, 10:15
Найближчим часом мають розпочатися протиаварійні та консерваційні заходи у будівлі Кабміну
Обстріл будівлі Кабміну: погоджено першочергові роботи у Будинку уряду України
19 вересня, 13:31
Столичні поліцейські затримали киянина, який побив товариша металевим диском від штанги
П’яний конфлікт у Києві: чоловік побив товариша диском від штанги
16 вересня, 15:06
У Києві відбувся вже п’ятий Саміт перших леді та джентльменів
Саміт перших леді та джентльменів: Зеленський розповів про Україну, як частину глобального діалогу
13 вересня, 12:57
За словами принца Гаррі, поїздка до Києва дасть йому можливість поспілкуватися з ветеранами
У Київ приїхав британський принц Гаррі
12 вересня, 09:14
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
10 вересня, 07:12
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт
Несподіваний грім злякав жителів столиці: синоптикиня заспокоїла киян
8 вересня, 16:17

Новини

Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу
Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
Смерть підлітка на фунікулері. Чи може вбивця вийти на волю, будучи засудженим довічно: пояснюють юристи
Смерть підлітка на фунікулері. Чи може вбивця вийти на волю, будучи засудженим довічно: пояснюють юристи
Скандал з дрес-кодом у столичному ліцеї: директорка обіцяє продовжувати «боротьбу з шортами»
Скандал з дрес-кодом у столичному ліцеї: директорка обіцяє продовжувати «боротьбу з шортами»
У Києві 4-5 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 4-5 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua