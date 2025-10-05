Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу

Хілик також заявив, що поїхав повільно і що «ніхто з людей не засудив його на місці»

У Подільському суді Києва відбулося засідання щодо 44-річного підприємця Олександра Хілика, який побив велосипедиста за зауваження про паркування на велодоріжці. Після нападу чоловік залишив потерпілого непритомним і поїхав з місця події, передає «Главком».

На суді Хілик пояснив, що залишив місце події через стан дружини, яка була поруч. За його словами, під час конфлікту жінці стало зле – «прихопив живіт», вона сильно рознервувалася і попросила поїхати.

«Жінка сказала: «Їдьте звідси, ми викличемо швидку». Було багато людей, які теж сказали, що допоможуть. Тому я сів у машину, але не одразу поїхав – стояв майже хвилину, не знав, що робити», – розповів підозрюваний.

Хілик також заявив, що поїхав повільно і що «ніхто з людей не засудив його на місці».

«Дружині було погано, а той чоловік лежав, але поруч були люди. Я подумав про її безпеку. Ніхто мене не зупиняв і не звинувачував», – додав бізнесмен.

4 жовтня, за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва суд обрав запобіжний захід для 44-річного мешканця Київської області Олександра Хилика – тримання під вартою до 31 жовтня 2025 року.

Як відомо, затриманим за жорстоке побиття велосипедиста, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки, виявився Олександр Хілик – водій люксового позашляховика Mercedes-Benz G500.

За словами Гайдая, Хілик фігурує у гучному кримінальному провадженні. Його підозрюють у розкраданні коштів у військових: зокрема, у справі про постачання неякісного зимового одягу одній з військових частин на суму понад 25 млн грн.

Також Гайдай повідомив, що факт розкрадання був зафіксований у 2022 році, а у 2024 році слідчий суддя подовжував строки досудового розслідування по цій справі.