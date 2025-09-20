На Львівщині судили двох прикордонників, бо ухилянтам вдалося незаконно покинути країну

Через неуважність прикордонного патруля двоє чоловіків незаконно перетнули кордон із Польщею

Яворівський районний суд Львівщини покарав двох прикордонників через порушення правил несення служби – через неуважність прикордонного патруля двоє чоловіків незаконно перетнули кордон з Польщею. Суд призначив інспекторам по 17 тис. грн штрафу. Як інформує «Главком», про це пише Zaxid.net.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2025 року, інспектори Павло З. та Сергій К. 11 липня разом входили до прикордонного патруля. Через «неякісну організацію несення служби» того дня двоє чоловіків змогли незаконно перетнути кордон із Польщею поза пунктом пропуску.

За фактом незаконного перетину кордону ухилянтами проводили службове розслідування, яке показало, що інспектори допустили порушення правил несення служби (ч.2 ст.172-18 КУпАП). Обоє інспекторів надавали письмові пояснення, у яких визнали свою провину.

Суддя Ігор Матвіїв розглянув адміністративні протоколи щодо обох інспекторів, визнавши їх винними у порушенні правил несення служби. Павло З. та Сергій К. мають заплатити по 17 тис. грн штрафу. Постанови ще можна оскаржити.

Раніше закарпатські правоохоронці викрили кримінального авторитета, який з СІЗО керував процесом незаконного переправлення чоловіків через кордон. Його спільницю затримали з ухилянтом у Берегівському районі.

Нагадаємо, за даними поліції, вартість незаконного виїзду з України поза офіційними пунктами пропуску нині варіюється від $10 до $20 тис. з людини.

До слова, у Львові судитимуть батька, який змусив власну доньку з ІІ групою інвалідності укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком.