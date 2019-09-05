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    Стало відомо, в яку суму обійшлися ремонт і облаштування Антикорупційного суду

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    Стало відомо, в яку суму обійшлися ремонт і облаштування Антикорупційного суду

    Ремонт і облаштування Вищого атікоррупціонного суду обійшлися в 12 млн гривень

    Ремонт і облаштування Вищого антикоррупціонного суду обійшлися в 12 млн гривень. Про це журналістам сказав керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

    «Вартість ремонту вийшла... по приміщеннях у 5 млн гривень», - повідомив він.

    Вартість комп'ютерної техніки - близько 4 млн гривень, а обладнання залів відеозв'язком обійшлося у ще 3 млн гривень.

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    Загалом у трьох приміщеннях суду обладнано 18 судових залів.

    Як повідомлялось, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.

    Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд

    У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

    На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю у Києві.

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