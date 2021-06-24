Столична влада про викриття незаконного полігону: СБУ влаштувала сплановане шоу

Юристи Департаменту муніципальної безпеки готують заяви про скоєння правопорушень під час обшуків, проведених СБУ

Обшуки СБУ на території колишнього дитячого табору у приміщенні, яке планують передати Департаменту муніципальної безпеки КМДА, – це інсценування та продовження політичного тиску на столичну владу. Про це під час пленарного засідання Київської міської ради заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Посадовець нагадав, що наприкінці минулого тижня правоохоронці вилучили у приміщенні кілька одиниць пневматичної зброї та елементи, які схожі на вибухові пристрої. Обшук проводився у рамках кримінального провадження за фактом нібито зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв на території табору, який знаходиться за 23 км від Києва. А їх придатність до використання має визначати тільки спеціальна експертиза.

Ткачук підкреслив, що обшуки на території табору дуже схожі на інсценування. «Бо дивно виглядає, коли попереду спецпідрозділу столичного СБУ, яке приїхало на штурм, йде оператор і фільмує цей процес. Виникає кілька питань: якщо очікували силовий спротив, якщо очікували зберігання зброї і вибухових пристроїв, то чому на територію табору заходить оператор, який фільмує цей процес, і далі вже під камеру заходять силові підрозділи нібито для штурму цього табору. Наступне: що було знайдене? Були знайдені 4 пістолети: два з яких є пневматичними і знаходяться у вільному продажі і два макети пістолетів, які використовуються виключно у тренувальних цілях. Крім того, був знайдений предмет, схожий на гранатомет, два корпуси гранати РГД-5 і два предмети, схожі на немарковані тротилові шашки. Звертаю увагу на дії силовиків. Перше, що вони зробили, – вивели з ладу всі камери спостереження. Для чого? Щоб зайти на склад, взяти форму муніципалів, розкласти її та зробити «гарні фото», – розповів Ткачук.

Директор Департаменту також звернув увагу, що на фото приміщення, де, начебто, знайшли сумку із вилученими предметами, – залите дощами та засипане будівельним сміттям. Це прибудована веранда, яка не використовувалася багато років. А сама сумка та форма, які нібито там знайшли, – повністю сухі і чисті.

«І складається враження, що предмети були занесені безпосередньо перед початком проведення обшуків. На території табору розташовані 27 будівель. Але ж правоохоронці пішли проводити обшук у цій будівлі і там знайшли цю нібито схованку. Після цього вони втратили інтерес до слідчих дій і надалі їх більше нічого не цікавило», – розповів Ткачук.

Він також прокоментував обшуки вдома у Ігоря Марі – заступника директора КП «Муніципальна охорона». «Виглядає, як сплановане шоу. Прийшли о 7 ранку додому, надягли кайданки, зробили фотографії, після цього кайданки були зняті. Для чого це було робити, якщо ніхто не затриманий? Кайданки надягають тільки коли затримують особу. А Ігор Марі не був затриманий. Зброя, яку знайшли у нього вдома, – повністю легальна, на неї є офіційні дозвільні документи. І її вже повернули Ігорю Марі», – наголосив Роман Ткачук.

Він підкреслив, що такі дії силовиків можна розцінювати тільки як продовження політичного тиску на міську владу та дискредитацію всіх її підрозділів.

Наразі юристи Департаменту муніципальної безпеки готують заяви про скоєння правопорушень під час так званих «слідчих дій».

Нагадаємо, 18 червня Служба безпеки України повідомила про викриття протиправної діяльності групи осіб, які облаштували незаконний стрілецький полігонна території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі Києва.

За даними СБУ, досудовим слідством встановлено, що до організації полігону причетні члени Громадського формування з охорони громадського порядку «Муніципальна варта».