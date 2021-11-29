Хто вийде на Майдан першого грудня?

Влада зайшла на новий рівень деградації та відриву від реальності

Нещодавно на якомусь з ефірів мене спитали, що я прогнозую на перше грудня.

Я чесно відповів, що я не можу прогнозувати нічого. Бо влада зайшла на той рівень деградації та відриву від реальності, на якому не діяти вона вже не може, а діє собі на шкоду. Так і сказав – ну звідки я знаю, який обсяг тупизни вони за цей тиждень утнуть?

Окей.

За тиждень з чимось люди збираються на мітинг, щоб сказати фе твоїй політиці, зокрема тому факту, що країною фактично керує твій дружбан. Що ти робитимеш?

Спочатку використаєш для святкування дня народження цього дружбана гелікоптери ДСНС.

Спалишся на цьому.

Скличеш термінову пресконференцію, на якій п'ять годин хамитимеш журналістам. Оголосиш, що в країні три менти та олігарх готують переворот. Здивуєш весь світ, особливо трьох ментів та олігарха.

Ще за день змусиш ДБР зареєструвати провадження проти того журналіста, з яким лаявся найбільше. А Міноборони – наїхати на нього з офіційного акаунта.

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Я, курча, уявлення зеленого не маю, що буде в наступні кілька діб.

СБУ арештує Ткача за згвалтування Лещенка? Єрмак накаже ГУР взяти Гудименка за напад на пам'ятник Дзержинському? Подоляк покаже скріни з вайбер-чату ОСББ, де людина на прізвище Пінчук бажає президенту зла в особливо збоченій формі?

Що ще зроблять наші шановані можновладці, щоб переконати усіх, хто в них ще не на зарплаті, що вони неадекватні не тільки як політики, але й в чисто медичному сенсі?

Джерело: блог Віктора Трегубова

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