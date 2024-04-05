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СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Кіберфахівці СБУ виявили докази співпраці Шпіра з російськими спецслужбами
фото з відкритих джерел

Шпір був частим гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 році втік до Москви

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру у державній зраді «політексперту» з телеканалів Медведчука Михайлу Шпіру. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який переховується на тимчасово окупованій території Херсонської області», - йдеться у повідомленні.

Фігурант був частим гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 році втік до Москви.

«За матеріалами СБУ в червні 2023 року він уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна. Втім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання», - додали у відомстві.

Зокрема, кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Шпір став одним із основних рупорів Кремля, який публічно підтримав голову Кремля Путіна в агресивній війні проти України. А після захоплення Херсона зрадника призначили так званим «заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій» у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

Встановлено, що саме він санкціонував підрив рашистами вежі українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя.

Серед іншого, Шпір публічно закликав російський Генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах нашої держави, щоб повністю вивести їх з ладу.

За це командування російських військ влітку 2023 року нагородило свого поплічника медаллю «учасника спеціальної воєнної операції».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Шпіру про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ⁠ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території рф і тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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3 ківтня стало відомо, що YouTube заблокував на території України канал підозрюваної в держзраді пропагандистки Діани Панченко. Відомство повідомило, що це сталося після їхнього запиту. Тепер YouTube-проект «ПАНЧЕНКО», який просував наративи російської пропаганди, недоступний для перегляду на території України.

Засновницею та авторкою каналу є Діана Панченко, екс-ведуча підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного з обвинуваченим у державній зраді Віктором Медведчуком.

Також правоохоронці оголосили підозри колаборантам, які влаштувалися в «МВС Росії по Херсонській області». Вони займаються масовими репресіями та катують людей.

Теги: СБУ війна Україна державна зрада пропагандист

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