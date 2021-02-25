На оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн

За даними спецслужби, чиновники перерахували за неякісну продукцію понад 100 мільйонів гривень державних коштів

Підрядники фіктивно ремонтували деталі, а списані запчастини через зміну серійних номерів «перетворювали» в нові

За вказівкою керівництва державного оборонного підприємства, підлеглі систематично списували придатне до експлуатації військове майно, зокрема, авіаційні запчастини літаків, які знаходились на держпідприємстві. Потім «перетворювали» їх у нові, привласнюючи мільйони бюджетних грошей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Чиновники діяли через підконтрольні комерційні структури. Підрядники фіктивно ремонтували деталі, а списані запчастини через зміну автентичних серійних номерів «перетворювали» в нові. Керівництво заводу в повному обсязі сплачувало «ремонт», а також коштом держпідприємства закуповувало списані запчастини як нові за завищеними цінами. Отримані кошти привласнювали організатори та виконавці», – сказано в повідомленні.

При цьому для прикриття угод підробляли документацію про списання, закупівлю і нібито ремонт авіадеталей. За даними спецслужби, чиновники перерахували за неякісну продукцію понад 100 мільйонів гривень державних коштів.

Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях заводу, офісах підконтрольних фірм, а також за місцем проживання фігурантів. Була вилучена фінансова документація, що підтверджує протиправну діяльність, і велика сума готівки в валюті.

Наразі встановлюються збитки, завдані держбюджету, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру в держзраді «експерту» каналів Медведчука.