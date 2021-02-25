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    На оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн

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    За даними спецслужби, чиновники перерахували за неякісну продукцію понад 100 мільйонів гривень державних коштів - На оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн
    За даними спецслужби, чиновники перерахували за неякісну продукцію понад 100 мільйонів гривень державних коштів
    Фото: СБУ

    Підрядники фіктивно ремонтували деталі, а списані запчастини через зміну серійних номерів «перетворювали» в нові

    За вказівкою керівництва державного оборонного підприємства, підлеглі систематично списували придатне до експлуатації військове майно, зокрема, авіаційні запчастини літаків, які знаходились на держпідприємстві. Потім «перетворювали» їх у нові, привласнюючи мільйони бюджетних грошей.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «Чиновники діяли через підконтрольні комерційні структури. Підрядники фіктивно ремонтували деталі, а списані запчастини через зміну автентичних серійних номерів «перетворювали» в нові. Керівництво заводу в повному обсязі сплачувало «ремонт», а також коштом держпідприємства закуповувало списані запчастини як нові за завищеними цінами. Отримані кошти привласнювали організатори та виконавці», – сказано в повідомленні.

    При цьому для прикриття угод підробляли документацію про списання, закупівлю і нібито ремонт авіадеталей. За даними спецслужби, чиновники перерахували за неякісну продукцію понад 100 мільйонів гривень державних коштів.

    Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях заводу, офісах підконтрольних фірм, а також за місцем проживання фігурантів. Була вилучена фінансова документація, що підтверджує протиправну діяльність, і велика сума готівки в валюті.

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    На оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн
    На оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн
    На оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн

    Наразі встановлюються збитки, завдані держбюджету, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних.

    Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру в держзраді «експерту» каналів Медведчука.

    Теги: СБУ авіація ремонт майно
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