Сенатори затвердили нового міністра енергетики США

Рік Перрі залишає посаду міністра через скандал, пов'язаний із Україною

Сенат США схвалив призначення Дена Бройлета на посаду міністра енергетики замість Ріка Перрі.

Про це повідомляє The Hill.

«Сенат підтвердив, що Ден Бройлет очолить міністерство енергетики (DOE), коли Рік Перрі залишить відомство через питання до його діяльності в Україні», - йдеться у повідомленні.

До цього Бройлет працював заступником міністра енергетики.

Глава Міністерства енергетики США Рік Перрі 1 грудня офіційно залишив посаду.

Як відомо, міністр енергетики США Рік Перрі, який виявився причетним до скандалу навколо телефонної розмови президентів США і України, заявив Дональду Трампу про намір піти у відставку.

За словами Перрі, його відставка не пов'язана з Україною.

Раніше повідомлялося, що група американських бізнесменів, пов'язаних з президентом США Дональдом Трампом і його особистим адвокатом Руді Джуліані, намагалася домогтися зміни керівництва компанії «Нафтогаз».

Також повідомлялося, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК «Нафтогаз-України» американців.

Серед кандидатів до складу правління були керівники енергетичних компаній із Техасу.

Натомість Перрі визнав, що давав рекомендації українській державній газовій компанії «Нафтогаз», але запевнив, що робив це лише на прохання уряду України.