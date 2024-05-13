Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику секретаря РНБО

Олега Гладковського обвинувачено у зловживаннях при закупівлі автівок для армії

Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря РНБО у вигляді заочного арешту. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«13 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У САП вказали, що під час досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме – ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».

Також повідомляється, що у жовтні 2019 році повідомлено про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО. У квітні 2020 року – ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони. Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.

У липні 2021 обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

САП не називає прізвища, але відповідно до наданої інформації, йдеться про Олега Гладковського.

Раніше повідомлялося. що Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.