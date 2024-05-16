Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Житель Чернівців отримав три роки ув'язнення, бо систематично крав із ресторану карнавальні маски

Надія Карбунар
glavcom.ua
Житель Чернівців отримав три роки ув'язнення, бо систематично крав із ресторану карнавальні маски
Чоловік вкрав чотири маски вартістю 2,8 тис. грн
фото з відкритих джерел

Підозрюваний підписав угоду при визнання своєї винуватості

Жителя Чернівців засудили до трьох років ув'язнення через крадіжку двох карнавальних масок з місцевого ресторану. Разом із масками чоловік поцупив ще й гіпсову фігуру голови людини.

Поліцейські з’ясували, що 4 березня 2024 року приблизно о 06:55 обвинувачений викрав з літньої тераси ресторану дві інтер’єрні маскарадні маски. Загальна вартість цих масок склала 1400 грн. Після крадіжки чоловік втік, але через 10 днів знову повернувся.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений приблизно о 02:44 14 березня знову прийшов на літню терасу того ж ресторану і знову ж таки викрав дві карнавальні маски, вартістю 1353 грн. Своїми діями чоловік завдав збитків власниці закладу громадського харчування на суму 2,8 тис. грн.

«Надалі обвинувачений покинув місце вчинення злочину, а викраденими масками розпорядився на власний розсуд. Таким чином, житель Чернівців обвинувачується у крадіжці, вчиненій повторно і в умовах воєнного стану», – ідеться у вироку Першотравневого районного суду міста Чернівці.

Підозрюваний підписав угоду при визнання своєї винуватості. Чоловік свою вину в суді визнав повністю і щиро розкаявся. Також зазначив, що на утриманні має трьох неповнолітніх дітей, доглядає за онкохворою матір’ю. Гроші за маски відшкодував потерпілій. Усі ці обставини є пом’якшуючими для винесення вироку. Однак чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки. Суддя Першотравневого районного суду Чернівців Олеся Вольська-Тонієвич затвердила угоду укладену між прокурором та обвинуваченим і присудила чоловіку покарання у вигляді трьох років і трьох місяців ув’язнення.

Строк відбуття покарання обвинуваченому відраховувати з моменту його фактичного затримання, тобто з 28 березня 2024 року. Також чернівчанин повинен заплатити на користь держави судові витрати за проведення експертиз у сумі 3 тис. грн. На рішення суду може бути подана апеляційна скарга.

Нагадаємо, на Рівненщині місцевий житель виніс із будинку своєї сестри весь садовий інвентар. За це суддя призначив йому іспитовий термін та зобов'язав прочитати роман Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». 

До слова, у Львові засудили до позбавлення волі місцевого мешканця, який протягом 14-19 лютого 2019 року 14 разів крав шоколадки «Світоч» в супермаркеті «Сільпо».

Також у Львові до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації. Свої дії він пояснив тим, що він «проти війни». 

Читайте також: Український серіал «Спіймати Кайдаша» вийде на Netflix
Теги: 8 березня гроші прокурор суддя Чернівці чоловік харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блогерка заявила, що магазин намагається хайпувати на її імені
Український бренд звинуватив доньку Полякової в крадіжці одягу: Маша відповіла
26 лютого, 20:29
Обвинувачений свою вину визнав, тому суддя замість 5 років ув'язнення призначив йому іспитовий термін, читання цивільного кодексу та «Кайдашевої сім'ї» Нечуя-Левицького
Чоловік на Рівненщині обікрав сестру: суд зобов'язав його прочитати «Кайдашеву сім'ю»
2 квiтня, 21:40
Історик показав фото наукової книги про гроші київських князів
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
11 травня, 00:48

Кримінал

Житель Чернівців отримав три роки ув'язнення, бо систематично крав із ресторану карнавальні маски
Житель Чернівців отримав три роки ув'язнення, бо систематично крав із ресторану карнавальні маски
У Львові солдат застрелив полковника: як його покарали
У Львові солдат застрелив полковника: як його покарали
Хто з українців працював на Медведчука в Києві: стали відомі імена
Хто з українців працював на Медведчука в Києві: стали відомі імена
Син екснардепа-регіонала постане перед судом за організацію замовного вбивства
Син екснардепа-регіонала постане перед судом за організацію замовного вбивства
Правоохоронці викрили на корупції чиновника «Укрзалізниці»
Правоохоронці викрили на корупції чиновника «Укрзалізниці»
Чоловік, якого підозрюють у зґвалтуванні маленьких доньок, постане перед судом
Чоловік, якого підозрюють у зґвалтуванні маленьких доньок, постане перед судом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
11K
Вибухи на аеродромі «Бельбек» у Криму: стали відомі наслідки (фото, відео)
9297
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора
8829
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
5735
Удар по аеродрому «Бельбек». Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 – Defense Express
5708
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну

Новини

Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Вчора, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
14 травня, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
14 травня, 19:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua