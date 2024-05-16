Житель Чернівців отримав три роки ув'язнення, бо систематично крав із ресторану карнавальні маски

Підозрюваний підписав угоду при визнання своєї винуватості

Жителя Чернівців засудили до трьох років ув'язнення через крадіжку двох карнавальних масок з місцевого ресторану. Разом із масками чоловік поцупив ще й гіпсову фігуру голови людини.

Поліцейські з’ясували, що 4 березня 2024 року приблизно о 06:55 обвинувачений викрав з літньої тераси ресторану дві інтер’єрні маскарадні маски. Загальна вартість цих масок склала 1400 грн. Після крадіжки чоловік втік, але через 10 днів знову повернувся.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений приблизно о 02:44 14 березня знову прийшов на літню терасу того ж ресторану і знову ж таки викрав дві карнавальні маски, вартістю 1353 грн. Своїми діями чоловік завдав збитків власниці закладу громадського харчування на суму 2,8 тис. грн.

«Надалі обвинувачений покинув місце вчинення злочину, а викраденими масками розпорядився на власний розсуд. Таким чином, житель Чернівців обвинувачується у крадіжці, вчиненій повторно і в умовах воєнного стану», – ідеться у вироку Першотравневого районного суду міста Чернівці.

Підозрюваний підписав угоду при визнання своєї винуватості. Чоловік свою вину в суді визнав повністю і щиро розкаявся. Також зазначив, що на утриманні має трьох неповнолітніх дітей, доглядає за онкохворою матір’ю. Гроші за маски відшкодував потерпілій. Усі ці обставини є пом’якшуючими для винесення вироку. Однак чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки. Суддя Першотравневого районного суду Чернівців Олеся Вольська-Тонієвич затвердила угоду укладену між прокурором та обвинуваченим і присудила чоловіку покарання у вигляді трьох років і трьох місяців ув’язнення.

Строк відбуття покарання обвинуваченому відраховувати з моменту його фактичного затримання, тобто з 28 березня 2024 року. Також чернівчанин повинен заплатити на користь держави судові витрати за проведення експертиз у сумі 3 тис. грн. На рішення суду може бути подана апеляційна скарга.

Нагадаємо, на Рівненщині місцевий житель виніс із будинку своєї сестри весь садовий інвентар. За це суддя призначив йому іспитовий термін та зобов'язав прочитати роман Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».

До слова, у Львові засудили до позбавлення волі місцевого мешканця, який протягом 14-19 лютого 2019 року 14 разів крав шоколадки «Світоч» в супермаркеті «Сільпо».

Також у Львові до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації. Свої дії він пояснив тим, що він «проти війни».