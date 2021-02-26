Степанов запевняє, що Україна готова забезпечити належне зберігання вакцини Pfizer

Єдина вакцина, якій потрібно від -60 до -80 градусів – це Pfizer

додав, що при потребі є можливість збільшити обсяг зберігання вакцин до 600 тисяч доз на тиждень.

Україна повністю готова забезпечити холодовий ланцюг зберігання вакцин проти Covid-19, у тому числі виробництва компанії Pfizer, яка потребує температури від -60 до -80 градусів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми Право на владу.

«Ми повністю готові. У нас укладений відповідний договір на потужності з комерційними структурами. На сьогоднішній день – 300 тисяч доз вакцин на тиждень. Згідно з договором, вони приймають з літака, зберігають на центральному складі та повністю розвозять у регіони. Ми готові до прийому будь-якої вакцини», – наголосив міністр.

Він додав, що при потребі є можливість збільшити обсяг зберігання вакцин до 600 тисяч доз на тиждень.

Очільник МОЗ також пояснив, чому такий холодовий ланцюг не забезпечується на державному рівні.

«Єдина вакцина, якій потрібно від -60 до -80 градусів – це Pfizer. Більше ми просто не будемо використовувати цей холодовий ланцюг», – зазначив він.

Міністр охорони здоров’я також закликав зберігати інформаційну гігієну в питанні вакцинації та не піддаватися на фейки й маніпуляції, які напряму впливають на здоров’я українців.

25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. А першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький. «Дихання спокійне, жодних скарг», - сказав лікар після вакцинації.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини. Першими прищеплювали медиків. Стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.

У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.