«Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)

Метінвест і ФК «Шахтар» об'єдналися проти Covid-19

Перший тайм символічного матчу збірної пройшов на домашньому полі Метінвесту. Грали не на рахунок, а заради здоров'я своїх команд.

Як соціально відповідальний бізнес Метінвест прагне максимально захистити здоров’я співробітників. Особливо, в період пандемії Covid-19. Для них організована добровільна безкоштовна вакцинація в рамках державної програми імунізації населення. А ще офіс Керуючої компанії в Києві була обрана в якості майданчика для вакцинації колег з System Capital Management. Зокрема, улюбленої команди ФК «Шахтар». Щоб вакцинуватися напередодні старту чемпіонату України і матчів Ліги чемпіонів, клуб приїхав на домашнє поле Метінвесту. Про це повідомляють podrobnosti.ua.

Перший тайм матчу Метінвест & Шахтар vs Covid-19 пройшов за активної підтримки вболівальників. Співробітники Метінвесту зустріли команду з оранжево-чорною символікою, в фірмових футболках і шарфах. Також у них була можливість сфотографуватися зі своїми кумирами: Андрієм П’ятовим, Євгеном Коноплянко, Марлосом, Тарасом Степаненко, Сергієм Кривцовим і іншими. Фото можна знайти в соціальних мережах за хештегом #метінвестшахтер_vs_covid19.

Вакцинація – єдиний спосіб подолати пандемію Covid-19. Звичайно, кожен вирішує сам для себе. Але в моєму житті були випадки, які переконали: зараз ми повинні довіритися, зіграти як одна команда і вакцинуватися. Це важливо.

– Андрій П’ятов, футболіст ФК «Шахтар».

– Я вболіваю за «Шахтар» вже дуже давно. Приємно було побачити команду в повному складі (ще й на своєму робочому місці!), Отримати в подарунок м’яч з автографами футболістів. Я довіряю «Шахтарю», довіряю лікарям. І впевнена, що вакцинуватися – це правильно. Не переживайте і вирішуйте! – поділилася враженнями менеджер відділу казначейських операцій Групи Метінвест Ольга Горідовец.

– Для Метінвесту дуже цінно здоров’я співробітників і членів їх сімей. Роботу на виробництві можна порівняти з футболом. Кожен наш співробітник – це член однієї великої команди. Тому приходячи на робоче місце, в цех або в офіс, він повинен бути в гарному самопочутті, щоб не піддавати ризику колег. Раджу всім наслідувати приклад Метінвесту і «Шахтаря» і приєднуватися до вакцинації, – зазначив директор департаменту організаційного менеджменту та управління винагородами Групи Метінвест Олександр Пімкін.

Вакцинація співробітників Метінвесту і ФК «Шахтар» в рамках державної програми імунізації населення дозволить максимально зменшити поширення коронавіруса серед гравців двох цих команд. Це наш загальний внесок в досягнення колективного імунітету в Україні.

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