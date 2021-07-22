  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    «Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)

    Метінвест і ФК «Шахтар» об'єдналися проти Covid-19

    Перший тайм символічного матчу збірної пройшов на домашньому полі Метінвесту. Грали не на рахунок, а заради здоров'я своїх команд.

    Як соціально відповідальний бізнес Метінвест прагне максимально захистити здоров’я співробітників. Особливо, в період пандемії Covid-19. Для них організована добровільна безкоштовна вакцинація в рамках державної програми імунізації населення. А ще офіс Керуючої компанії в Києві була обрана в якості майданчика для вакцинації колег з System Capital Management. Зокрема, улюбленої команди ФК «Шахтар». Щоб вакцинуватися напередодні старту чемпіонату України і матчів Ліги чемпіонів, клуб приїхав на домашнє поле Метінвесту. Про це повідомляють podrobnosti.ua.

    Перший тайм матчу Метінвест & Шахтар vs Covid-19 пройшов за активної підтримки вболівальників. Співробітники Метінвесту зустріли команду з оранжево-чорною символікою, в фірмових футболках і шарфах. Також у них була можливість сфотографуватися зі своїми кумирами: Андрієм П’ятовим, Євгеном Коноплянко, Марлосом, Тарасом Степаненко, Сергієм Кривцовим і іншими. Фото можна знайти в соціальних мережах за хештегом #метінвестшахтер_vs_covid19.

    Вакцинація – єдиний спосіб подолати пандемію Covid-19. Звичайно, кожен вирішує сам для себе. Але в моєму житті були випадки, які переконали: зараз ми повинні довіритися, зіграти як одна команда і вакцинуватися. Це важливо.

    – Андрій П’ятов, футболіст ФК «Шахтар».

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    «Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)
    «Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)
    «Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)
    «Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)
    «Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)
    «Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)
    «Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)
    «Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)
    «Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)

    – Я вболіваю за «Шахтар» вже дуже давно. Приємно було побачити команду в повному складі (ще й на своєму робочому місці!), Отримати в подарунок м’яч з автографами футболістів. Я довіряю «Шахтарю», довіряю лікарям. І впевнена, що вакцинуватися – це правильно. Не переживайте і вирішуйте! – поділилася враженнями менеджер відділу казначейських операцій Групи Метінвест Ольга Горідовец.

    – Для Метінвесту дуже цінно здоров’я співробітників і членів їх сімей. Роботу на виробництві можна порівняти з футболом. Кожен наш співробітник – це член однієї великої команди. Тому приходячи на робоче місце, в цех або в офіс, він повинен бути в гарному самопочутті, щоб не піддавати ризику колег. Раджу всім наслідувати приклад Метінвесту і «Шахтаря» і приєднуватися до вакцинації, – зазначив директор департаменту організаційного менеджменту та управління винагородами Групи Метінвест Олександр Пімкін.

    Вакцинація співробітників Метінвесту і ФК «Шахтар» в рамках державної програми імунізації населення дозволить максимально зменшити поширення коронавіруса серед гравців двох цих команд. Це наш загальний внесок в досягнення колективного імунітету в Україні.

    Приєднуйтесь до нашого руху і ви! Використовуйте тематичну рамку для аватарки в соцмережах.
    Теги: вакцинація населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Матч» проти Covid-19: футболісти «Шахтаря» провели вакцинацію на полі (фото)