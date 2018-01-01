Ще четверо російських акторів опинилися в базі «Миротворця»

Зазначені особи свідомо порушили державний кордон України «з метою проникнення в окупований Росією Крим»

Ще четверо російських акторів потрапили в базу сайту «Миротворець» з особами, які незаконно відвідують окупований РФ Крим, або є посібниками терористів «Д/ЛНР» та інших антиукраїнських сил. [READ_MORE] Зокрема, в «чистилище» потрапили Анатолій Васильєв, Ганна Большова, Єгор Барінов і Ольга Волкова.



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Анатолій Васильєв потрапив до бази Миротворця

Зазначені особи свідомо порушили державний кордон України «з метою проникнення в окупований Росією Крим»

Ще четверо російських акторів потрапили в базу сайту «Миротворець» з особами, які незаконно відвідують окупований РФ Крим, або є посібниками терористів «Д/ЛНР» та інших антиукраїнських сил.

Зокрема, в «чистилище» потрапили Анатолій Васильєв, Ганна Большова, Єгор Барінов і Ольга Волкова.

Як повідомляється на сайті, зазначені особи свідомо порушили державний кордон України «з метою проникнення в окупований Росією Крим».

На початку лютого до «чорного списку» Мінкульту потрапило ще четверо російських артистів.

Також 5 лютого стало відомо, що російський актор Ігор Ліфанов потрапив до бази даних центру «Миротворець».

Раніше повідомлялося, що популярний російський актор Віктор Бичков також потрапив до бази сайту «Миротворець».

Перед цим до чорного списку «Миротворця» внесли українофоба Вассермана.

«Главком» також повідомляв, що співак і музикант та зірка серіалу «Бригада» Павло Майков потрапив у «чистилище» «Миротворця» через гастролі в окупованому Криму.

Влітку в базу «Миротворця» потрапили російська актриса і зірка телесеріалу «Кухня» Олена Підкамінська. Крім Підкамінської, лави ворогів України поповнили російські актори, серед яких: Катерина Волкова, Андрій Фролов, Андрій Феофанов та Анна Попова.

Також відомо, що Державна прикордонна служба відмовила співачці Тетяні Липницькій (творчий псевдонім Б'янка) у в'їзді в Україну. Співачка пов'язує заборону на в'їзд зі своїм виступом в Криму.