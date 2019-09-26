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    «Ще одна фальшива новина!» Трамп прокоментував розсекречену скаргу щодо дзвінка Зеленському

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    У скарзі&nbsp;<span>йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня</span> - «Ще одна фальшива новина!» Трамп прокоментував розсекречену скаргу щодо дзвінка Зеленському
    У скарзі йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня

    За словами Трампа, голові Комітету з питань розвідки Палати представників США сенатору-демократу Адаму Шиффу не можна довіряти у цій справі

    Президент США Дональд Трамп розкритикував розсекречену скаргу співробітника американських спецслужб, який вказав на порушення під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у липні.

    Про це Трамп 26 вересня написав у Twitter.

    «Інформатор з інформацією з других рук? Ще одна фальшива новина! Подивіться, що було сказано під час дуже хорошого, без тиску, дзвінка. Ще одне полювання на відьом!» - зазначив президент США.

    Він також заявив, що голові Комітету з питань розвідки Палати представників США  сенатору-демократу Адаму Шиффу не можна довіряти у цій справі.

    «Адам Шифф не заслуговує на довіру. Ще одна фантазія, щоб нашкодити Республіканській партії!» - написав Трамп у наступному твіті.

    Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

    Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

    Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

    Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

    Нагадаємо, один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

    До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

    Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

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