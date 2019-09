«Ще одна фальшива новина!» Трамп прокоментував розсекречену скаргу щодо дзвінка Зеленському

За словами Трампа, голові Комітету з питань розвідки Палати представників США сенатору-демократу Адаму Шиффу не можна довіряти у цій справі

Президент США Дональд Трамп розкритикував розсекречену скаргу співробітника американських спецслужб, який вказав на порушення під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у липні.

Про це Трамп 26 вересня написав у Twitter.

«Інформатор з інформацією з других рук? Ще одна фальшива новина! Подивіться, що було сказано під час дуже хорошого, без тиску, дзвінка. Ще одне полювання на відьом!» - зазначив президент США.

Він також заявив, що голові Комітету з питань розвідки Палати представників США сенатору-демократу Адаму Шиффу не можна довіряти у цій справі.

«Адам Шифф не заслуговує на довіру. Ще одна фантазія, щоб нашкодити Республіканській партії!» - написав Трамп у наступному твіті.

Adam Schiff has zero credibility. Another fantasy to hurt the Republican Party!