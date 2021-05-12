Ще одному топ-менеджеру банку «Аркада» оголошено підозру в розтраті коштів вкладників

Нацбанк вирішив ліквідувати банк «Аркада» у вересні 2020 року

Експершому заступнику голови правління банку світить тривалий термін з конфіскацією майна

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру експершому заступнику голови правління банку «Аркада» у розтраті мільйонів гривень вкладників. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець діяв спільно з ексголовою Правління банку, якому вже повідомлено про підозру. Вони розробили схему виведення коштів вкладників з фондів фінансування будівництва. Зловмисники витрачали гроші з резервного фонду, незаконно переводячи їх на рахунки двох пов’язаних з банком компаній.

Раніше співробітники СБ України задокументували, що дії зловмисників завдали вкладникам банку збитки на понад 22 млн грн.

Сьогодні експершому заступнику керівника банку письмово повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває досудове слідство.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно ексголови правління АТ АКБ «Аркада» та восьми інших осіб за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн грн.

Нагадаємо, 24 вересня 2020 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Аркада».

25 вересня ФГВФО розпочав процедуру ліквідації банку «Аркада», яка триватиме до 24 вересня 2023 року включно.

На початку вересня 2020 року суд взяв під варту президента банку «Аркада». 3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.