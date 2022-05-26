Херсон і та села біля Нової Каховки під загрозою затоплення – Генштаб

Окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об'єктів у безпечному стані

Російські окупанти не дають провести ремонт на Каховській гідроелектростанції, у зв’язку з цим під загрозою затоплення опинилися Херсон та ряд сіл біля Нової Каховки.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

Він підкреслив, що з першого дня вторгнення в Україну Росія вчиняє воєнні злочини.

Громов наголосив, що атака та захоплення об'єктів ядерної інфраструктури, а саме Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій, а також Каховської гідроелектростанції, є прямим порушенням 56-ої статті Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року «Захист установок і споруд, що містять небезпечні сили».

Крім того, додав представник Генштабу, в порушення положень вищевказаного протоколу, після захоплення цих об'єктів, на них або в безпосередній близькості до них були розгорнуті ворожі пункти управління окружного та адміністративного рівня.

Так, наразі на Каховській ГЕС розгорнуто один з пунктів управління Південного військового округу збройних сил РФ, а також 49-ої армії окупантів.

При цьому, як наголосив Громов, окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об'єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи.

«На даний час на захопленій окупантами Каховській гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працює два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки – набережна та міський парк, під загрозою перебувають навколишні села та окуповане місто Херсон», – підкреслив він.

Тим часом у тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків.

Також повідомлялося, що перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області говорять про намір Росії закріпитися на цих територіях.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 травня спрогнозував розвиток ситуації на фронті на найближчі кілька тижнів.