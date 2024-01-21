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У Львові чоловік дав хабар, щоб влаштуватись на військову службу: чим усе закінчилось

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Львові чоловік дав хабар, щоб влаштуватись на військову службу: чим усе закінчилось
Сихівський районний суд Львова покарав хабарника
фото з відкритих джерел

Чоловік хотів стати прикордонником і заплатив 700 доларів

У Львові до двох років позбавлення волі засудили колишнього прикордонника, який за гроші пообіцяв влаштувати чоловіка на військову службу за контрактом. Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду міста Львова.

За даними суду, інспектор прикордонної служби 30 січня 2022 року у Львові отримав від чоловіка 150 доларів хабаря. Гроші йому передали в обмін на те, що він допоможе потерпілому влаштуватись на військову службу за контрактом. 8 лютого 2022 року прикордоннику передали другу частину хабаря – 550 доларів. Після цього підозрюваного затримали.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він просив суд суворо його не карати.

Матеріали суду
Матеріали суду
фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Сихівський районний суд Львова визнав підозрюваного винним за ч.2 ст.369-2 КК України. Його засудили до 2 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили учасника бойових дій за ухилення від мобілізації.

Раніше гурт Intermezzo заявив, що їхнього соліста Володимира Білика та його друга Андрія Дулецького нібито затримали і побили співробітники ТЦК у Чернівцях.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що співробітники ТЦК не мають права перевіряти документи у громадян та силою затримувати військовозобов'язаних чоловіків просто посеред вулиці.

До слова, раніше представники ТЦК навідалися до одного з найдорожчих ресторанів Києва.

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Теги: хабар гроші чоловік вирок інспектор обмін

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