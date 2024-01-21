У Львові чоловік дав хабар, щоб влаштуватись на військову службу: чим усе закінчилось
Чоловік хотів стати прикордонником і заплатив 700 доларів
У Львові до двох років позбавлення волі засудили колишнього прикордонника, який за гроші пообіцяв влаштувати чоловіка на військову службу за контрактом. Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду міста Львова.
За даними суду, інспектор прикордонної служби 30 січня 2022 року у Львові отримав від чоловіка 150 доларів хабаря. Гроші йому передали в обмін на те, що він допоможе потерпілому влаштуватись на військову службу за контрактом. 8 лютого 2022 року прикордоннику передали другу частину хабаря – 550 доларів. Після цього підозрюваного затримали.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він просив суд суворо його не карати.
Сихівський районний суд Львова визнав підозрюваного винним за ч.2 ст.369-2 КК України. Його засудили до 2 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, у Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили учасника бойових дій за ухилення від мобілізації.
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