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Дефіцит держбюджету України підскочив майже у півтора раза

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дефіцит держбюджету України підскочив майже у півтора раза
За 2023 рік держбюджет було виконано з дефіцитом 1,33 трлн грн
фото з відкритих джерел

Загалом за 2023 рік доходи держбюджету становили 2,67 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,66 трлн грн

Дефіцит держбюджету України за 2023 рік сягнув 1,33 трлн грн, що на 418,9 млрд грн більше, ніж 2022 року. Такі оперативні дані повідомило Міністерство фінансів 2 січня з посиланням на Держказначейство.

Так, загалом за 2023 рік доходи держбюджету становили 2,67 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,66 трлн грн. Із них грантова міжнародна допомога становила 425,4 млрд грн (з яких 400,5 млрд грн надійшло від США).

Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, зокрема загального фонду – 3,03 трлн грн, або 98% розпису (порівняно з 93% місяцем раніше).

За даними Мінфіну, за 2023 рік держбюджет було виконано з дефіцитом 1,33 трлн грн, зокрема загальний фонд – 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1,83 трлн грн.

За 2023 рік до загального фонду Держбюджету надійшло 1,66 трлн грн
За 2023 рік до загального фонду Держбюджету надійшло 1,66 трлн грн
фото: mof.gov.ua/Мінфін

У грудні 2023 року дефіцит державного бюджету України становив рекордні 285 млрд грн порівняно зі 145,1 млрд грн у листопаді та 98,4 млрд грн у жовтні. 

За загальним фондом дефіцит підскочив до 274,4 млрд грн зі 162,5 млрд грн у листопаді та 87,7 млрд грн у жовтні.

Мінфін зазначив, що касові видатки держбюджету в грудні також стали рекордними і перевищили 548,2 млрд грн порівняно з 337,9 млрд грн у листопаді і 292,1 млрд грн у жовтні.

За загальним фондом видатки зросли до 397,7 млрд грн із 286,3 млрд грн у листопаді та 228,1 млрд грн у жовтні.

Як зазначив Мінфін, у грудні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету незначно зросли – до 127,1 млрд грн зі 121,7 млрд грн у листопаді, що, однак, менше за 139,4 млрд грн у жовтні. 

При цьому грантова міжнародна допомога США становила 20,5 млрд грн, тоді як у листопаді вона була відсутня, а в жовтні становила 42 млрд грн.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету на 2024 рік в першому читанні 19 жовтня, після чого документ був направлений на доопрацювання в уряд. 2 листопада уряд схвалив проект закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» до другого читання.

9 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проект державного бюджету України на 2024 рік. Згодом його підписав президент України Володимир Зеленський підписав.

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Теги: Держбюджет гроші фінанси бюджет

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