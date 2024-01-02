Дефіцит держбюджету України підскочив майже у півтора раза

За 2023 рік держбюджет було виконано з дефіцитом 1,33 трлн грн

Загалом за 2023 рік доходи держбюджету становили 2,67 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,66 трлн грн

Дефіцит держбюджету України за 2023 рік сягнув 1,33 трлн грн, що на 418,9 млрд грн більше, ніж 2022 року. Такі оперативні дані повідомило Міністерство фінансів 2 січня з посиланням на Держказначейство.

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Так, загалом за 2023 рік доходи держбюджету становили 2,67 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,66 трлн грн. Із них грантова міжнародна допомога становила 425,4 млрд грн (з яких 400,5 млрд грн надійшло від США).

Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, зокрема загального фонду – 3,03 трлн грн, або 98% розпису (порівняно з 93% місяцем раніше).

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За даними Мінфіну, за 2023 рік держбюджет було виконано з дефіцитом 1,33 трлн грн, зокрема загальний фонд – 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1,83 трлн грн.

За 2023 рік до загального фонду Держбюджету надійшло 1,66 трлн грн фото: mof.gov.ua/Мінфін

У грудні 2023 року дефіцит державного бюджету України становив рекордні 285 млрд грн порівняно зі 145,1 млрд грн у листопаді та 98,4 млрд грн у жовтні.

За загальним фондом дефіцит підскочив до 274,4 млрд грн зі 162,5 млрд грн у листопаді та 87,7 млрд грн у жовтні.

Мінфін зазначив, що касові видатки держбюджету в грудні також стали рекордними і перевищили 548,2 млрд грн порівняно з 337,9 млрд грн у листопаді і 292,1 млрд грн у жовтні.

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За загальним фондом видатки зросли до 397,7 млрд грн із 286,3 млрд грн у листопаді та 228,1 млрд грн у жовтні.

Як зазначив Мінфін, у грудні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету незначно зросли – до 127,1 млрд грн зі 121,7 млрд грн у листопаді, що, однак, менше за 139,4 млрд грн у жовтні.

При цьому грантова міжнародна допомога США становила 20,5 млрд грн, тоді як у листопаді вона була відсутня, а в жовтні становила 42 млрд грн.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету на 2024 рік в першому читанні 19 жовтня, після чого документ був направлений на доопрацювання в уряд. 2 листопада уряд схвалив проект закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» до другого читання.

9 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проект державного бюджету України на 2024 рік. Згодом його підписав президент України Володимир Зеленський підписав.