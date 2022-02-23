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    Що покласти у «тривожну аптечку»: список від МОЗ

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    МОЗ радить перш за все покласти в аптечку ті ліки, які людина приймає на постійній основі - Що покласти у «тривожну аптечку»: список від МОЗ
    МОЗ радить перш за все покласти в аптечку ті ліки, які людина приймає на постійній основі
    фото з відкритих джерел

    У МОЗ наголошують, що у будь-якій надзвичайній ситуації варто зберігати спокій, але мати заповнену аптечку напоготові

    Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для набору першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

    Отже, на випадок надзвичайної ситуації в аптечці з розрахунком на чотирьох людей мають бути:

    • 4 пари нестерильних рукавичок;
    • атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;
    • 5 бинтів марлевих стерильних та нестерильних різних розмірів;
    • 2 бинтів еластичних різних розмірів;
    • 2 гідрогелеві протиопікові пов’язки/бинти (не менш як 10х10 см);
    • термоковдра на поліетиленовій основі
    • термометр (не ртутний та у захисному футлярі)
    • 2 пакети перев’язувальні індивідуальні стерильні з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу «Ізраїльський бандаж»);
    • 2 плівки (клапани) для проведення штучної вентиляції легень;
    • гіпотермічний пакет;
    • пов’язка (щиток) на око;
    • 25 пластирів бактерицидних різних розмірів;
    • лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см);
    • 10 серветок стерильних марлевих;
    • 2 косинки медичні перев’язувальні для іммобілізації кінцівок;
    • гормональна мазь
    • антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий);
    • 1 пакування знеболювального/жарознижувального засобу;
    • ентеросорбент;
    • 1 пакування таблеток для знезараження води;
    • скотч армований;
    • маркер для нанесення інформації водостійкий.

    Під час складання та використання аптечки слід врахувати наступне:

    • Рукавички обирати нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.
    • Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.
    • Для обробки ран використовувати антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовувати спиртові розчини йоду чи брильянтового зеленого, перекис водню.
    • Для дезінфекції рук використовувати спиртові антисептики.
    • Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовувати ібупрофен/парацетамол, відповідно до інструкції або рекомендацій лікаря.
    • Для дітей передбачити наявність знеболювальних/жарознижувальних у суспензії/супозиторіях.
    • Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовувати у разі харчових отруєнь, діареї.
    • Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел. Варто використовувати препарати з активною речовиною — дихлорізоціанурат натрію.
    • Покласти до аптечки запас ліків, які приймаєте на постійній основі (відповідно до власних потреб та за рекомендацією лікаря, який вас лікує).
    • Для людей з артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендують взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.

    Люди з необхідними вміннями та навичками також можуть додати до аптечки:

    • засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом);
    • оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана);
    • засіб для зупинки кровотечі механічний типу «CAT»;
    • шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см;
    • назофарингеальний повітровід з лубрикантом;
    • голку декомпресійну.

    У МОЗ також наголошують, що у будь-якій надзвичайній ситуації варто зберігати спокій, але мати заповнену аптечку напоготові.

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    Що покласти у «тривожну аптечку»: список від МОЗ
    Що покласти у «тривожну аптечку»: список від МОЗ
    Що покласти у «тривожну аптечку»: список від МОЗ
    Що покласти у «тривожну аптечку»: список від МОЗ

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    Теги: медицина документи надзвичайний стан Україна ліки медичні препарати лікарські препарати аптека
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    Що покласти у «тривожну аптечку»: список від МОЗ