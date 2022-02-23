Що покласти у «тривожну аптечку»: список від МОЗ

МОЗ радить перш за все покласти в аптечку ті ліки, які людина приймає на постійній основі

У МОЗ наголошують, що у будь-якій надзвичайній ситуації варто зберігати спокій, але мати заповнену аптечку напоготові

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для набору першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

Отже, на випадок надзвичайної ситуації в аптечці з розрахунком на чотирьох людей мають бути:

4 пари нестерильних рукавичок;

атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;

5 бинтів марлевих стерильних та нестерильних різних розмірів;

2 бинтів еластичних різних розмірів;

2 гідрогелеві протиопікові пов’язки/бинти (не менш як 10х10 см);

термоковдра на поліетиленовій основі

термометр (не ртутний та у захисному футлярі)

2 пакети перев’язувальні індивідуальні стерильні з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу «Ізраїльський бандаж»);

2 плівки (клапани) для проведення штучної вентиляції легень;

гіпотермічний пакет;

пов’язка (щиток) на око;

25 пластирів бактерицидних різних розмірів;

лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см);

10 серветок стерильних марлевих;

2 косинки медичні перев’язувальні для іммобілізації кінцівок;

гормональна мазь

антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий);

1 пакування знеболювального/жарознижувального засобу;

ентеросорбент;

1 пакування таблеток для знезараження води;

скотч армований;

маркер для нанесення інформації водостійкий.

Під час складання та використання аптечки слід врахувати наступне:

Рукавички обирати нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.

Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.

Для обробки ран використовувати антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовувати спиртові розчини йоду чи брильянтового зеленого, перекис водню.

Для дезінфекції рук використовувати спиртові антисептики.

Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовувати ібупрофен/парацетамол, відповідно до інструкції або рекомендацій лікаря.

Для дітей передбачити наявність знеболювальних/жарознижувальних у суспензії/супозиторіях.

Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовувати у разі харчових отруєнь, діареї.

Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел. Варто використовувати препарати з активною речовиною — дихлорізоціанурат натрію.

Покласти до аптечки запас ліків, які приймаєте на постійній основі (відповідно до власних потреб та за рекомендацією лікаря, який вас лікує).

Для людей з артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендують взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.

Люди з необхідними вміннями та навичками також можуть додати до аптечки:

засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом);

оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана);

засіб для зупинки кровотечі механічний типу «CAT»;

шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см;

назофарингеальний повітровід з лубрикантом;

голку декомпресійну.

У МОЗ також наголошують, що у будь-якій надзвичайній ситуації варто зберігати спокій, але мати заповнену аптечку напоготові.

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