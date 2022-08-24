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Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
ЗСУ передадуть Nasams, безпілотники і ракети 
фото з відкритих джерел

Надійдуть системи ППО та безпілотники 

Україна отримає від США озброєння у межах найбільшого пакету військової допомоги на $3 млрд. Зокрема, українським військовим передадуть системи протиповітряної оборони ППО і нові розвідувальні безпілотники. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

У новий пакет військової допомоги Україні від США увійшли:

  • шість систем ППО Nasams із додатковими боєприпасами; 
  • до 245 тис. снарядів для 155-мм артилерії;
  • до 65 тис. снарядів для 122-мм мінометів; 
  • до 24 протиартилерійських радарів;
  • розвідувальні БПЛА Puma і допоміжне обладнання для БПЛА Scan Eagle;
  • системи протидії безпілотникам Vampire;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки. 

«Цей пакет військової допомоги, про який було оголошено в День Незалежності України, підкреслює прихильність США довгостроковій підтримці України, представляючи собою багаторічні інвестиції в зміцнення міцності Збройних сил України, які продовжують захищати свій суверенітет перед обличчям російської агресії», – підкреслюють в Пентагоні. 

У відомстві також зазначили, що з січня 2021 року США виділили для України понад $13,5 млрд у межіх допомоги в оборонній сфері. 

Нагадаємо, в День Незалежності України президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для ЗСУ. Його вартість становить майже $3 млрд. 

Кілька днів тому президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $755 млн.

Перед цим США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів. Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії. 

Перед цим Державний департамент США затвердив виділення $89 млн на підготовку саперів, які будуть розміновувати Україну.

Раніше стало відомо, що Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої та середньої дальності Nasams протягом кількох місяців. 

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Теги: США ЗСУ зброя

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