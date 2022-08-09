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Коли Україна отримає зенітні комплекси Nasams: відповідь Пентагону

Надія Клочко
glavcom.ua
Коли Україна отримає зенітні комплекси Nasams: відповідь Пентагону
Про новий пакет військової допомоги Україні США оголосили 8 серпня
фото з відкритих джерел

У новому пакеті допомоги США передбачено надання Україні ракет для зенітних комплексів Nasams

Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої та середньої дальності Nasams протягом кількох місяців. Про це повідомив заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол на брифінгу 8 серпня.

«У цьому пакеті немає Nasams, є ракети Amraaam для них. Поставки Nasams готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть у наступні кілька місяців», – уточнив представник Пентаногу. 

Як відомо, попередній пакет військової допомоги США для України на $550 млн був оголошений 1 серпня. Він також передбачав додаткові постачання снарядів до 155-мм артилерії та до ракетних систем залпового вогню Himars.

США почали постачати Himars Україні у червні, коли РФ розвивала наступ на Донбасі, використовуючи удари артилерії. Himars стали цінним інструментом для українських військових, які стверджують, що завдали десятків ударів по російських цілях, включаючи системи ППО та склади боєприпасів.

Загалом від моменту приходу до влади президента Джо Байдена США виділили близько $9,8 млрд на безпекову допомогу Україні. З 2014 року - понад $11,8 млрд військової допомоги.

Nasams (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) – пересувний зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середньої дальності призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах у будь-яких погодних умовах. Прийнятий на озброєння Збройних сил Норвегії у 1994 році для заміни комплексів Improved Hawk, який перевершує за бойовими можливостями. А саме: здатний одночасно супроводжувати та вражати більшу кількість цілей, зменшено час на переведення комплексу з похідного положення в бойове. При цьому кількість обслуговуючого персоналу зменшена в чотири рази, Nasams має більший ступінь уніфікації обладнання та можливість поєднання з іншими системами.

До складу комплексу входять пускова установка на базі шасі автомобіля підвищеної прохідності Scania P113, ракети Amraaam (AIM-120A) класу «повітря-повітря», розміщені в шести транспортно-пускових контейнерах, та багатофункціональна станція радіолокації AN/MPQ-64.

Нагадаємо, 8 серпня Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги Києву в розмірі $1 млрд. До нього, зокрема, увійшли боєприпаси для Himars, ракети Amraaam, тисяча Javelin та вибухівка С-4.

Також раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки (США) нададуть уряду України додатково $4,5 млрд, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне $8,5 млрд.

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Теги: Пентагон Україна війна США озброєння

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