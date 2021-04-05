Шевченко: суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях Прикарпаття

На Прикарпатті триває судова тяганина через результати довиборів у Раду

Суд визнав рішення ОВК про перерахунок бюлетенів на двох дільницях незаконним

Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав рішення ОВК №87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним.

Про це повідомив у Facebook кандидат на проміжних виборах до Верховної Ради за округом №87 Олександр Шевченко.

«Суд визнав рішення про перерахунок бюлетенів ДВК 260028 (с. Монастирчани) незаконним! Окружна виборча комісія не мала права брати на перерахунок цю дільницю без відповідних на це підстав!», – написав Шевченко.

Він зазначив, що це перше позитивне рішення на його користь.

Пізніше кандидат повідомив, що суд прийняв рішення щодо незаконності перерахунку голосів на ще одній дільниці - №260012 (с. Горохолин Ліс).

«Окружна виборча комісія не мала права відправляти на перерахунок цю дільницю тільки через відсутність на пакеті із виборчою документацією назви виду виборів», – зазначив він.

Як додає «Суспільне.Карпати», до полудня 4 квітня суди розглянули вісім справ за позовами Шевченка щодо скасування рішення про повторниий підрахунок голосів. У шести позовах суд йому відмовив, у двох кандидат сам відмовився від заявлених вимог.

На 5 квітня заплановано слухання ще двох справ за позовом Шевченка.

Нагадаємо, раніше громадянська мережа «Опора» вимагала від Національної поліції розслідувати можливе спотворення результатів голосування в ОВО №87 на виборах народного депутата України.

«Слуги народу» також закликають провести неупереджене розслідування правопорушень на виборчому окрузі №87.

Як відомо, на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Водночас кандидат у народні депутати Шевченко судитиметься через перерахунок голосів.

Нагадаємо, вночі 2 квітня ОВК на одній із дільниць визнала голосування недійсним. Причина – проблеми із заявами та голосуванням вдома. Крім того, пропали 100 виборчих бюлетенів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще остаточно не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.

Як повідомлялося, Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.