Влада Нью-Йорка «копіює» Зеленського. Вакцинованим третьою дозою даватимуть гроші

В Україні вакциновані від коронавірусу отримають по 1000 гривень, що становить близько $37

Кожен, хто зробить третє (бустерне) щеплення від коронавірусу у Нью-Йорку, отримає по $100. Про це заявив мер мегаполісу Білл де Блазіо.

«Ви можете прийти в будь-який пункт щеплення, організований міською владою або нашими партнерами, і отримати бустерне щеплення і $100», – сказав він на пресконференції, яка транслювалася мерією в режимі онлайн.

Де Блазіо додав, що за винагородою можуть звернутися і ті мешканці міста, які зробили щеплення вдома. Для цього треба внести потрібні дані на спеціалізованому міському порталі.

Get your COVID-19 vaccine booster at a City-run vaccine site through 12/31 and earn $100: https://t.co/OTiL22JCXz — NYCEM - Notify NYC (@NotifyNYC) December 21, 2021

До слова, за два дні після офіційного старту програми «єПідтримка», яка передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію проти Covid-19, українці вже витратили 134 млн грн.

Раніше повідомлялося, що понад три млн українців оформили «єПідтримку»: на що витрачають гроші.

Також міністр пояснив, чому в «Дії» стаються збої та зникають документи.

Додамо, що напередодні Різдва шість областей виходять із «червоної» зони.

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