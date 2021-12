Влада Нью-Йорка «копіює» Зеленського. Вакцинованим третьою дозою даватимуть гроші

Кожен, хто зробить третє (бустерне) щеплення від коронавірусу у Нью-Йорку, отримає по $100. Про це заявив мер мегаполісу Білл де Блазіо.

«Ви можете прийти в будь-який пункт щеплення, організований міською владою або нашими партнерами, і отримати бустерне щеплення і $100», – сказав він на пресконференції, яка транслювалася мерією в режимі онлайн.

Де Блазіо додав, що за винагородою можуть звернутися і ті мешканці міста, які зробили щеплення вдома. Для цього треба внести потрібні дані на спеціалізованому міському порталі.

Get your COVID-19 vaccine booster at a City-run vaccine site through 12/31 and earn $100: https://t.co/OTiL22JCXz