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    Влада Нью-Йорка «копіює» Зеленського. Вакцинованим третьою дозою даватимуть гроші

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    У Нью-Йорку даватимуть винагороду за третє щеплення&nbsp; - Влада Нью-Йорка «копіює» Зеленського. Вакцинованим третьою дозою даватимуть гроші
    У Нью-Йорку даватимуть винагороду за третє щеплення 
    фото: Reuters

    В Україні вакциновані від коронавірусу отримають по 1000 гривень, що становить близько $37

    Кожен, хто зробить третє (бустерне) щеплення від коронавірусу у Нью-Йорку, отримає по $100. Про це заявив мер мегаполісу Білл де Блазіо.

    «Ви можете прийти в будь-який пункт щеплення, організований міською владою або нашими партнерами, і отримати бустерне щеплення і $100», – сказав він на пресконференції, яка транслювалася мерією в режимі онлайн.

    Де Блазіо додав, що за винагородою можуть звернутися і ті мешканці міста, які зробили щеплення вдома. Для цього треба внести потрібні дані на спеціалізованому міському порталі.

    До слова, за два дні після офіційного старту програми «єПідтримка», яка передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію проти Covid-19, українці вже витратили 134 млн грн.

    Раніше повідомлялося, що понад три млн українців оформили «єПідтримку»: на що витрачають гроші.

    Також міністр пояснив, чому в «Дії» стаються збої та зникають документи.

    Додамо, що напередодні Різдва шість областей виходять із «червоної» зони.

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    Теги: здоров'я США медицина гроші мер карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    Влада Нью-Йорка «копіює» Зеленського. Вакцинованим третьою дозою даватимуть гроші