Ставленик міністра Шкарлета звільнив з Олімпійського коледжу борця, який викликав на бій Усика

Богдан Грицай і Дмитро Несвятипаска переконані, що їх звільнили незаконно

Борців вільного стилю Богдана Грицая і Дмитра Несвятипаску звільнили з посад викладачів олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві.

Про це сповістив сам Несвятипаска на власній сторінці у «Фейсбуку».

«Сьогодні мене та Богдана Грицая незаконно звільнили з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, - написав Дмитро. – Як і всі класичні рейдери, ці теж пішли шляхом свавілля. Звільнили за сфабрикованими актами. Ось до чого призводить коли до влади приходять шахраї, плагіатори та відверті українофоби на кшталт Сергія Шкарлета. Московські агенти завжди намагалися впливати на світогляд молодого покоління через спорт та освіту. На жаль, реванш таки відбувся. Всіх хто причетний до цього, ми пам’ятаємо, так само, як і тих хто пасивно за цим спостерігав. Дякую всім, хто був поруч та підтримував. Боротьба продовжується».

Наказ про звільнення Дмитра Несвятипаски

25-річний Богдан Грицай – бронзовий призер чемпіонату світу-2018 серед молоді. Торік він запам’ятався тим, що відреагував на антиукраїнські заяви боксера Олександра Усика, викликавши того на бій.

Дмитро Несвятипаска родом зі Слов’янська на Донеччині, переїхав до Києва невдовзі після того, як його рідне місто було окуповане російськими найманцями. Дмитро каже, що на нього, як борця, його тренер вже не розраховував і відповідно забирати в столицю не хотів. Проте хлопця, який розмовляє досконалою українською, вирішив взяти до себе тодішній директор Олімпійського коледжу, тренер з вільної боротьби Олексій Семенюшко.

Нагадаємо, що згідно з наказом тоді тимчасового виконувача обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, Олімпійський коледж імені Івана Піддубного підпорядкували Національному університету фізичного виховання і спорту. Колишнє керівництво на чолі з паном Семенюшком переконане, що такий крок здійснюється найперше в інтересах рейдерів і призведе до ліквідації єдиного в нашій державі закладу, в якому юні спортсмени мають змогу проживати, навчатися і системно тренуватися.

Крім того, Олімпійський коледж з 2014 року, тобто з того часу, як його очолив Олексій Семенюшко, відзначався тим, що в учбовій роботі велику увагу приділяли патріотичному вихованню учнів. Директор не приховував, що має намір зламати стереотип, що українські спортсмени як правило займають аполітичну, а то й узагалі антиукраїнську позицію.

Новим керівником закладу, який згідно з вище наведеним наказом, залишається уповноваженим комісії з ліквідації Олімпійського коледжу, є представники товариства з обмеженою відповідальністю ФК «Арсенал-Київ», директор Олександр Москаленко.

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