«Шкодять державі». У Зеленського дали оцінку рішенням Конституційного суду



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Веніславський наголошує, що зараз Верховна Рада та Офіс президента оцінюють ситуацію і розмірковують, як треба діяти з КС

Представник президента у Конституційному суді озвучив позицію Банкової щодо скандального рішення, яке руйнує систему е-декларування

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив роботу Конституційного суду та їх незалежності.

В інтерв’ю «Главкому» Веніславський пояснив, що у суддів КС максимальна незалежність, навіть при тому, що вони порушують низку законів, але їхнє рішення неможливо оскаржити.

«Змінювати склад суду ми не можемо, якщо не буде встановлено, що судді вчиняють кримінально карні діяння. До речі, судді не несуть кримінальної відповідальності за свої голосування під час ухвалення рішень за виключенням випадків, коли вони вчиняють своїм голосуванням злочин. Орган досудового розслідування чи правоохоронні органи в такому випадку будуть дивитися, чи є підстави для відкриття кримінальних проваджень. Але я особисто бачу, що порушення з боку суддів КС на сьогодні вже починають набирати системного характеру», – зазначає нардеп.

Крім того, Веніславський наголошує, що зараз Верховна Рада та Офіс президента оцінюють ситуацію і розмірковують, як треба діяти з КС.

«У них руки зв’язані чинною конституційною моделлю, яка забезпечила максимальну незалежність суддів КС. Хоча в багатьох випадках для правознавців є очевидними порушення з боку суддів чи суду загалом конкретних норм та законів. За великим рахунком, створена система, яка приймає рішення, що в розумінні будь-якої здравомислячої людини йдуть на шкоду державі та її іміджу на міжнародному рівні. А засобів реагування у суб’єктів, що призначали суддів КС, на даний момент немає», – додає Веніславський.

Нагадаємо, що 29 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував термінове засідання Радбезу через скасування Конституційним судом е-декларування. ЗМІ повідомили, що рішення Конституційного суду є підставою для ЄС тимчасово призупинити безвіз з Україною.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.